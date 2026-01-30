Clubul Dinamo s-a alăturat campaniei inițiate de Protecția Animalelor Ilfov și a adoptat în baza de la Săftica doi câini fără stăpân

Alți doi cățeluși în vârstă de 3 luni au fost protagoniștii unei ședințe foto speciale și pot fi adoptați de oricine îi dorește

Roș-albii, în frunte cu antrenorul Zeljko Kopic, s-au pozat cu puii pentru a promova inițiativa celor de la Protecția Animalelor.

„Câinii roșii”, imagini adorabile la Săftica

Tony și Chrissy, doi pui de cățel la început de viață, au văzut și au simțit pentru o zi ce înseamnă brațele calde de om bun. Victime ale abandonului, salvați de pe câmp.

Jucătorii echipei Dinamo București s-au antrenat alături de ei. Și acum ne ajutăm să le găsim familii bune și responsabile.

Au 3 luni. Sunt frumoși foc, deosebiți. Ne ambiționam și ne mobilizăm ca weekendul ăsta să fie ultimul lor weekend în adăpost?

Dinamo a fost prima echipă care s-a alăturat campaniei noastre. Antrenorul echipei, Zeljko Kopic, e un om extraordinar, ne ajută constant să promovăm adopția animalelor.

La baza de antrenament a jucătorilor de la Dinamo, la Săftica, sunt doi căței adoptați. Iubiți și îngrijiți cum trebuie. La fel de iubiți și îngrijiți pot fi și piticii din aceste fotografii.

Cei interesați de adopția lor, trebuie să ne scrie aici sau la numărul de telefon 0751.235.009. Haideți să schimbăm împreună vieți și mentalități!”, au scris ilfovenii pe pagina de Facebook.

