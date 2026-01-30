România rămâne la munca de jos  Suntem out din Europa și ne așteaptă vremuri grele în UCL + Ce echipă, bătută de FCSB anul trecut, uimește acum continentul

FCSB a ratat calificarea în faza eliminatorie din Europa League, așa cum se întâmplase și cu Universitatea Craiova în Conference, în decembrie

România a ratat șansa de a termina între primele 22 de țări, în clasamentul coeficienților europeni. De ce va fi un mare dezavantaj pentru următoarele campioane din Liga 1, în rândurile de mai jos

O echipă bătută anul trecut de FCSB e senzația actualei ediții a cupelor europene, fiind depășită în punctajul individual doar de Arsenal și Bayern Munchen

România nu va avea nici o reprezentată în fazele eliminatorii ale cupelor europene, acolo unde se vor afla nu mai puțin de 72 de formații.

Dintre țările care se află în spatele nostru în clasamentul european al coeficienților, sunt nu mai puțin de 10 care continuă să fie prezente. Lista acestor țări:

Serbia

Ucraina

Azerbaidjan

Slovenia

Bulgaria

Armenia

Finlanda

Kosovo

Bosnia

Macedonia

Veștile proaste pentru România nu se opresc aici. Nu mai putem puncta în actuala ediție și am arătat orice șansă de a termina sezonul între primele 22 de țări.

Poziție care ne-ar fi adus un mare avantaj la startul sezonului 2027-2028, în Champions League.

Și anume: campioana să nu mai fie nevoită să intre din primul tur preliminar, ci direct din al, doilea și astfel să aibă garantată căderea în Europa League în caz de eliminare de la prima dublă.

Campioana din Liga 1 va începe tot de foarte jos

Vom rămâne la același statut pe care l-am avut în ultimii mulți ani. Echipa care va câștiga titlul în vară, dar și în campionatul viitor, va începe din turul 1 UCL.

Și dacă acolo va fi eliminată, cum s-a întâmplat cu Farul și CFR, vor fi aruncate direct în Conference League.

Nu doar că nu mai putem accesa primele 22 de locuri, dar suntem în pericol să mai cădem. În prezent suntem pe 23, la egalitate perfectă cu Serbia, față de care avem avantajul punctajului mai bun din această ediție.

Sârbii însă mai au o echipă. Steaua Roșie Belgrad va fi în play-off-ul Europa League, unde o va întâlni pe Lille, returul urmând să-l dispute pe teren propriu.

Și Ucraina, care are mai puțin de un punct față de noi, o are pe Șahtior, care e calificată direct în optimile Conference League.

România e momentan pe locul 20 în topul exclusiv pentru acest sezon european. A avut 4 reprezentante, care i-au adus un coeficient de 5,750.

Cine a contribuit la punctajul României din acest sezon european

FCSB 41,3%

Craiova 39,1%

CFR Cluj 17,4%

U Cluj 2,2%

Mult deasupra noastră sunt țări comparabile cu ceea ce propunem în fotbalul nostru, ca nivel al campionatului, drepturi TV, medie de spectatori, etc: Polonia, Cipru, Danemarca, Norvegia, Ungaria, Azerbaidjan.

Față de noi, care suntem out din Europa, Polonia are 3 echipe calificate în fazele eliminatorii, Cipru are două, Cehia are tot 3, Norvegia are și ea două, dintre care una, Bodo Glimt, e în play-off-ul de Champions League.

Midtjylland, echipa minune din acest sezon european

Există o echipă care realmente șochează Europa cu parcursul din actualul sezon. O formație care a reușit nu mai puțin de 11 victorii în cele 14 meciuri disputate.

Numele ei: Midtjylland, pe care FCSB a bătut-o anul trecut, pe tabloul principal din Europa League, 2-0 pe Arena Națională. Acum, a avut 6 meciuri în preliminariile UEL, unde a repurtat 5 succese și o remiză.

Apoi, în grupa XXL, parcursul a fost fenomenal: 6 victorii, o remiză și o singură înfrângere. Locul 3 și calificare entuziasmantă direct în optimi.

Midtjylland a ajuns la un punctaj, doar pentru acest sezon, de 25 de puncte, nivel fantastic peste care se află doar doi granzi din Champions League: Arsenal și Bayern Munchen, care au dominat tabloul principal.

Midtjylland a reușit de una singură să strângă mai multe puncte decât au adunat împreună toate cele 4 reprezentante ale României, care au ajuns doar la 23 de puncte.

