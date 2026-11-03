„Avem varianta să mergem în altă parte” Andrei Nicolescu a vorbit despre problemele lui Dinamo cu terenul: „Asta e realitatea” +18 foto
Andrei Nicolescu
Superliga

„Avem varianta să mergem în altă parte” Andrei Nicolescu a vorbit despre problemele lui Dinamo cu terenul: „Asta e realitatea”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 10:35
alt-text Actualizat: 03.11.2026, ora 11:25
  • Dinamo are probleme din cauza vremii ploioase din București, care afectează terenurile de antrenament din baza de la Săftica.
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Președintele Andrei Nicolescu a vorbit despre situația apărută, precizând că se caută soluții pentru ca jucătorii să se poată antrena în condiții optime.

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Dinamo deține doar jumătate din baza de antrenament de la Săftica, cealaltă jumătate (aproximativ 1,5 hectare dintr-un total de circa 4 hectare) aparținând fostului patron Ionuț Negoiță sau unor firme asociate acestuia, situație rămasă din perioada primei insolvențe a clubului.

Andrei Nicolescu: „Dacă mai plouă 4-5 zile va fi greu de tot”

„Din păcate, ne afectează ploaia, nu avem drenajul făcut cum trebuie, suferim la condițiile de antrenament și asta e important pentru echipă.

Jumătate din terenul de antrenament e la limită. Dacă mai plouă 4-5 zile va fi greu de tot.

Nu putem să ne antrenăm așa cum ne dorim. Sunt suprafețe prea mici pentru a putea desfășura un antrenament așa cum își dorește antrenorul. Infrastructura noastră e o problemă. Eu când spuneam că noi avem probabil 20-30% față de cluburile mari, nu o spuneam așa, că-mi plăcea mie să mă vait.

Dinamo, antrenament la Săftica, octombrie 2026 FOTO FB Dinamo (8).jpg
Dinamo, antrenament la Săftica, octombrie 2026 FOTO FB Dinamo (8).jpg

Galerie foto (18 imagini)

Dinamo, antrenament la Săftica, octombrie 2026 FOTO FB Dinamo (1).jpg Dinamo, antrenament la Săftica, octombrie 2026 FOTO FB Dinamo (2).jpg Dinamo, antrenament la Săftica, octombrie 2026 FOTO FB Dinamo (3).jpg Dinamo, antrenament la Săftica, octombrie 2026 FOTO FB Dinamo (4).jpg Dinamo, antrenament la Săftica, octombrie 2026 FOTO FB Dinamo (5).jpg
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Asta e o realitate la care trebuie să lucrăm, să găsim soluții. De obicei, perioada asta începea spre final de noiembrie și culmina cu februarie. Dar acum a început mai devreme și avem probleme.

Avem varianta să mergem în altă parte, să găsim un teren de antrenament într-o zonă care să fie relativ aproape de noi. În rest, hub-ul de la Săftica e tot ce trebuie pentru jucători, sala de forță, recuperarea, masa, tot, am făcut-o să fie top.

Ar trebui o investiție de milioane bune, dar în momentul în care faci o astfel de investiție trebuie s-o faci ca lumea. Cu 3 milioane de euro ai avea 3 terenuri de antrenament care să fie tot timpul la nivel maxim. Pentru România sunt bani mulți.

Vorbeam și cu MM [Stoica], sunt baloane gonflabile, care sunt foarte, foarte utile. Dar prețurile la producătorii chinezi erau de 1,2 milioane pentru un teren de 110 metri. E frumos ca lumea să viseze, noi trebuie să ținem rezultatele astea”, a spus Nicolescu pentru fanatik.ro.

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