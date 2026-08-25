Promoție înainte de derby Dinamo a redus costul abonamentelor înainte de partida cu FCSB » Lista prețurilor 

- Dinamo București a decis să reducă prețurile abonamentelor înaintea partidei cu FCSB.
- Dinamo - FCSB se joacă sâmbătă, 5 septembrie, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Alb-roșiii au început cu dreptul noul sezon sub comanda lui Nuno Campos, fiind lideri în clasament, iar conducerea intenționează acum să joace cu casa închisă la derby-ul de săptămâna viitoare.
Dinamo a redus prețurile abonamentelor înaintea meciului cu FCSB
Costul abonamentelor va fi cel early bird, așa cum a fost la momentul punerii în vâzare, înainte de startul sezonului.
„Până joi, readucem abonamentele Dinamo la prețul de Early Bird.
Pe 5 septembrie jucăm împotriva FCSB, pe Arcul de Triumf. Un stadion cu locuri limitate și un meci pentru care cererea va fi foarte mare.
Abonamentul este cea mai sigură cale de a fi acolo. Și, dincolo de derby, îți asigură locul alături de Dinamo pentru întreg sezonul.
Oferta Early Bird este disponibilă doar până joi.
În plus, prin parteneriatul cu Wonga, ai la dispoziție o opțiune specială pentru achiziția in rate a abonamentului, fără costuri suplimentare”, a transmis Dinamo, pe rețelele de socializare.
Prețurile reduse ale abonamentelor:
- Peluză - 360 lei
- Tribuna 2 - 720 lei
- Tribuna 0, categoria 2 - 1.200 lei
- Tribuna 0, categoria 1 - 1.680 lei
Prețurile abonamentelor pentru sezonul 2026-2027, anunțate de Dinamo în luna iunie
|Categorie / Sector
|Reabonare
|Early Bird
|Abonare
|Peluza Cătălin Hîldan
|300 lei
|360 lei
|450 lei
|Tribuna a II-a
|600 lei
|720 lei
|900 lei
|Tribuna 0 – Categoria II
|1.000 lei
|1.200 lei
|1.500 lei
|Tribuna 0 – Categoria I
|1.400 lei
|1.680 lei
|2.100 lei
|VIP Experience
|5.000 lei
|6.000 lei
|7.500 lei