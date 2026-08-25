Promoție înainte de derby Dinamo a redus costul abonamentelor înainte de partida cu FCSB » Lista prețurilor 

Dinamo București a decis să reducă prețurile abonamentelor înaintea partidei cu FCSB.

Dinamo - FCSB se joacă sâmbătă, 5 septembrie, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Alb-roșiii au început cu dreptul noul sezon sub comanda lui Nuno Campos, fiind lideri în clasament, iar conducerea intenționează acum să joace cu casa închisă la derby-ul de săptămâna viitoare.

Dinamo a redus prețurile abonamentelor înaintea meciului cu FCSB

Costul abonamentelor va fi cel early bird, așa cum a fost la momentul punerii în vâzare, înainte de startul sezonului.

„Până joi, readucem abonamentele Dinamo la prețul de Early Bird.

Pe 5 septembrie jucăm împotriva FCSB, pe Arcul de Triumf. Un stadion cu locuri limitate și un meci pentru care cererea va fi foarte mare.

Abonamentul este cea mai sigură cale de a fi acolo. Și, dincolo de derby, îți asigură locul alături de Dinamo pentru întreg sezonul.

Oferta Early Bird este disponibilă doar până joi.

În plus, prin parteneriatul cu Wonga, ai la dispoziție o opțiune specială pentru achiziția in rate a abonamentului, fără costuri suplimentare”, a transmis Dinamo, pe rețelele de socializare.

Prețurile reduse ale abonamentelor:

Peluză - 360 lei

Tribuna 2 - 720 lei

Tribuna 0, categoria 2 - 1.200 lei

Tribuna 0, categoria 1 - 1.680 lei

Prețurile abonamentelor pentru sezonul 2026-2027 , anunțate de Dinamo în luna iunie

Categorie / Sector Reabonare Early Bird Abonare Peluza Cătălin Hîldan 300 lei 360 lei 450 lei Tribuna a II-a 600 lei 720 lei 900 lei Tribuna 0 – Categoria II 1.000 lei 1.200 lei 1.500 lei Tribuna 0 – Categoria I 1.400 lei 1.680 lei 2.100 lei VIP Experience 5.000 lei 6.000 lei 7.500 lei

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