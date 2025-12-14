Dinamo - Metaloglobus 4-0. Cristi Mihai (21 de ani) a fost autorul unui gol superb, care a dublat avantajul „câinilor.

Tânărul mijlocaș a marcat după o acțiune excelentă a întregii echipe.

Dinamo s-a impus fără probleme în partida cu ultima clasată, Metaloglobus, și s-a apropiat la un punct de liderul Rapid.

Dinamo - Metaloglobus 4-0 . Acțiune de senzație a „ alb-roșiilor ” la golul lui Cristi Mihai

Intrat în minutul 53 în locul lui Adrian Mazilu, Cristi Mihai a reușit să marcheze un gol superb, după o fază la care a contribuit jumătate din echipă.

Cum s-a desfășurat acțiunea „câinilor”:

Mărginean a recuperat o pasă greșită la jumătatea terenului și a pasat în centru către Stipe Perica.

Croatul era marcat și a continuat jocul cu o pasă rapidă spre Armstrong.

Scoțianul l-a găsit apoi excelent pe spaniolul Soro, pe partea dreaptă.

Soro a centrat în diagonală, cu piciorul stâng, pentru cursa lui Opruț, care a venit în viteză.

Fundașul lateral a întors balonul din prima în centrul careului către Cristi Mihai.

Mihai a reluat superb, tot din prima, sub bară, prinzându-l pe picior greșit pe Gavrilaș.

După victoria de duminică seara, Dinamo s-a apropiat la un singur punct de liderul Rapid, la egalitate cu FC Botoșani.

VIDEO. Golul marcat de Cristi Mihai

