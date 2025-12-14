Federer revine la Australian Open Legendarul tenismen elvețian, invitat special la primul Grand Slam din 2026
Roger Federer/ Foto: IMAGO
Tenis

Federer revine la Australian Open Legendarul tenismen elvețian, invitat special la primul Grand Slam din 2026

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.12.2025, ora 19:30
alt-text Actualizat: 14.12.2025, ora 19:30
  • Legendarul Roger Federer (44 de ani), de șase ori campion la Australian Open, se va întoarce la Melbourne în 2026, pentru a participa la un meci demonstrativ alături de alte 3 legende.
  • Primul turneu de Grand Slam al anului 2026 este programat între 12 ianuarie - 1 februarie.

Roger Federer va reveni la Melbourne pentru prima dată din 2020, atunci când era învins în semifinale de Novak Djokovic.

„Vorbește singur” Robinho are probleme grave după aproape doi ani de închisoare. Colegul de celulă s-a sinucis lângă el!
Citește și
„Vorbește singur” Robinho are probleme grave după aproape doi ani de închisoare. Colegul de celulă s-a sinucis lângă el!
Citește mai mult
„Vorbește singur” Robinho are probleme grave după aproape doi ani de închisoare. Colegul de celulă s-a sinucis lângă el!

Elvețianul nu a avut ocazia să-și ia rămas bun de la fanii săi din Australia, deoarece a ratat următoarele două ediții din cauza unei accidentări grave la genunchi înainte să se retragă în septembrie 2022, scrie tennis365.com.

Roger Federer va reveni la Australian Open pentru un meci demonstrativ

Acum, fanii vor avea ocazia să-l revadă la lucru pe Federer, după ce acesta s-a înscris într-un turneu demonstrativ intitulat „Bătălia numărului 1 mondial”, care va avea loc cu o zi înainte de startul meciurilor de pe tabloul principal. (18 ianuarie)

Fostul tenismen a confirmat prezența sa printr-un videoclip pe rețelele sale de socializare:

„Parcă a trecut o viață de când am inventat expresia «Happy Slam» (n.r. Slam Fericit) pentru Australian Open și încă mă face să zâmbesc când mă gândesc la toate momentele pe care le-am avut aici.

Am trăit atâtea emoții pe Rod Laver Arena... bucuria de a-l ridica pe «Norman» de șase ori, onoarea de a juca în fața lui Rod Laver însuși, provocarea de a concura împotriva celor mai mari rivali ai mei și întotdeauna dragostea și sprijinul copleșitor al fanilor australieni.

2004, 2006, 2007, 2010, 2017 și 2018 sunt anii în care Roger Federer a câștigat turneul de la Melbourne/ Foto: IMAGO 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 și 2018 sunt anii în care Roger Federer a câștigat turneul de la Melbourne/ Foto: IMAGO
2004, 2006, 2007, 2010, 2017 și 2018 sunt anii în care Roger Federer a câștigat turneul de la Melbourne/ Foto: IMAGO

Revenirea mea pentru a câștiga Turneul AO în 2017 este una dintre cele mai prețioase amintiri de Grand Slam pe care le am, iar victoria din 2018 a fost un alt vis devenit realitate la Melbourne.

Abia aștept să vin din nou în Australia la Turneul AO și să creez mai multe momente fantastice cu toți fanii australieni”, a spus Roger Federer.

Elvețianul va fi însoțit de Andre Agassi, cvadruplu campion la Australian Open, Patrick Rafter, dublu campion la US Open, și de Lleyton Hewitt, dublu câștigător de Grand Slam, într-o confruntare plină de vedete pe 17 ianuarie.

Cariera de vis a lui Roger Federer

  • Născut pe 8 august 1981, la Basel, Elveția.
  • A încheiat anul pe locul 1 în sezoanele: 2004, 2005, 2006, 2007, 2009.
  • Jucător de mâna dreapta, a executat reverul cu o singură mână.
  • 103 titluri ATP în carieră, dintre acestea 20 fiind de Grand Slam, iar 28 de categorie Masters.
  • A avut 1251 de victorii în carieră și a pierdut de 275 de ori. A câștigat în total doar din tenis $130.594.339.
  • A devenit pentru prima dată lider mondial pe 2 februarie 2004.

Roger Federer și titlurile de Grand Slam

Elvețianul s-a impus de opt ori la Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), de șase ori la Australian Open (2004, 2006, 2008, 2010, 2017, 2018), de cinci ori la US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) și o dată la Roland Garros (2009).

De asemenea, a cucerit aurul olimpic la dublu masculin (Beijing 2008) și argintul la simplu (Londra 2012).

Citește și

Pedri l-a întrecut pe Messi La 23 de ani, starul Barcelonei a doborât recordul legendei blaugrana
Campionate
18:16
Pedri l-a întrecut pe Messi La 23 de ani, starul Barcelonei a doborât recordul legendei blaugrana
Citește mai mult
Pedri l-a întrecut pe Messi La 23 de ani, starul Barcelonei a doborât recordul legendei blaugrana
Roger Federer, în Hall Of Fame  Când va avea loc ceremonia : „Aștept cu nerăbdare”
Tenis
16:46
Roger Federer, în Hall Of Fame Când va avea loc ceremonia: „Aștept cu nerăbdare”
Citește mai mult
Roger Federer, în Hall Of Fame  Când va avea loc ceremonia : „Aștept cu nerăbdare”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
tenis Australian Open roger federer meci demonstrativ
Știrile zilei din sport
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Superliga
14:48
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Citește mai mult
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Superliga
15:45
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11” în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Citește mai mult
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Formula 1
11:19
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Citește mai mult
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9
Handbal
11:31
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9
Citește mai mult
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:21
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
19:05
Unirea Slobozia - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1 » Echipele de start
Unirea Slobozia - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1 » Echipele de start
20:09
Feblețea lui Pancu e scumpă Câți bani trebuie să plătească CFR Cluj pentru primul transfer cerut de noul tehnician
Feblețea lui Pancu e scumpă Câți bani trebuie să plătească CFR Cluj pentru primul transfer cerut de noul tehnician
19:04
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Top stiri din sport
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN”
Diverse
14:41
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN”
Citește mai mult
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN”
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte
Diverse
13:35
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte
Citește mai mult
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras
Superliga
13:47
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras
Citește mai mult
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”
Diverse
13:55
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”
Citește mai mult
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 16 rapid 25 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
15.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share