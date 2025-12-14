Legendarul Roger Federer (44 de ani), de șase ori campion la Australian Open, se va întoarce la Melbourne în 2026, pentru a participa la un meci demonstrativ alături de alte 3 legende.

Primul turneu de Grand Slam al anului 2026 este programat între 12 ianuarie - 1 februarie.

Roger Federer va reveni la Melbourne pentru prima dată din 2020, atunci când era învins în semifinale de Novak Djokovic.

Elvețianul nu a avut ocazia să-și ia rămas bun de la fanii săi din Australia, deoarece a ratat următoarele două ediții din cauza unei accidentări grave la genunchi înainte să se retragă în septembrie 2022, scrie tennis365.com.

Roger Federer va reveni la Australian Open pentru un meci demonstrativ

Acum, fanii vor avea ocazia să-l revadă la lucru pe Federer, după ce acesta s-a înscris într-un turneu demonstrativ intitulat „Bătălia numărului 1 mondial”, care va avea loc cu o zi înainte de startul meciurilor de pe tabloul principal. (18 ianuarie)

Fostul tenismen a confirmat prezența sa printr-un videoclip pe rețelele sale de socializare:

„Parcă a trecut o viață de când am inventat expresia «Happy Slam» (n.r. Slam Fericit) pentru Australian Open și încă mă face să zâmbesc când mă gândesc la toate momentele pe care le-am avut aici.

Am trăit atâtea emoții pe Rod Laver Arena... bucuria de a-l ridica pe «Norman» de șase ori, onoarea de a juca în fața lui Rod Laver însuși, provocarea de a concura împotriva celor mai mari rivali ai mei și întotdeauna dragostea și sprijinul copleșitor al fanilor australieni.

2004, 2006, 2007, 2010, 2017 și 2018 sunt anii în care Roger Federer a câștigat turneul de la Melbourne/ Foto: IMAGO

Revenirea mea pentru a câștiga Turneul AO în 2017 este una dintre cele mai prețioase amintiri de Grand Slam pe care le am, iar victoria din 2018 a fost un alt vis devenit realitate la Melbourne.

Abia aștept să vin din nou în Australia la Turneul AO și să creez mai multe momente fantastice cu toți fanii australieni”, a spus Roger Federer.

Elvețianul va fi însoțit de Andre Agassi, cvadruplu campion la Australian Open, Patrick Rafter, dublu campion la US Open, și de Lleyton Hewitt, dublu câștigător de Grand Slam, într-o confruntare plină de vedete pe 17 ianuarie.

Cariera de vis a lui Roger Federer

Născut pe 8 august 1981, la Basel, Elveția.

A încheiat anul pe locul 1 în sezoanele: 2004, 2005, 2006, 2007, 2009.

Jucător de mâna dreapta, a executat reverul cu o singură mână.

103 titluri ATP în carieră, dintre acestea 20 fiind de Grand Slam, iar 28 de categorie Masters.

A avut 1251 de victorii în carieră și a pierdut de 275 de ori. A câștigat în total doar din tenis $130.594.339.

A devenit pentru prima dată lider mondial pe 2 februarie 2004.

Roger Federer și titlurile de Grand Slam

Elvețianul s-a impus de opt ori la Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), de șase ori la Australian Open (2004, 2006, 2008, 2010, 2017, 2018), de cinci ori la US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) și o dată la Roland Garros (2009).

De asemenea, a cucerit aurul olimpic la dublu masculin (Beijing 2008) și argintul la simplu (Londra 2012).

