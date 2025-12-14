Thierry Henry a analizat grupa în care ar putea juca naționala lui Mircea Lucescu la CM 2026, dacă trece de cele două dueluri din baraj.

Tragerea la sorți a grupelor CM 2026, pe 5 decembrie, i-a bucurat pe „tricolori”, deși România nici nu s-a calificat încă la Mondial.

Pentru a fi anul viitor la turneul final organizat de SUA, Canada și Mexic, între 11 iunie și 19 iulie, naționala trebuie să depășească două obstacole:

Semifinala barajului, pe 26 martie, în deplasare în fața Turciei.

Dacă trece de Turcia, urmează finala play-off-ului, cinci zile mai târziu, pe terenul câștigătoarei celeilalte semifinale, Slovacia - Kosovo.

Henry, despre grupa României: „În Statele Unite, oamenii erau fericiți”

Însă optimismul nu s-a simțit doar în România. În fiecare din cele patru țări. Pe lângă noi, SUA, Paraguay și Australia.

După o carieră impresionantă de jucător, Thierry Henry a devenit analist de televiziune Foto: Imago

Thierry Henry, 48 de ani, o legendă a Franței și a fotbalului internațional, a vorbit la CBS Sports Golazo despre această serie, analizând din perspectiva selecționatei americane.

„Când am fost în Statele Unite, am văzut că oamenii erau fericiți, pentru că putea fi mai rău”, a declarat Henry.

Da, e o grupă de câștigat. Dar e important să reușești. Ultimele meciuri ale americanilor au fost liniștitoare. Totuși, trebuie să fii tare când începe Mondialul. Nu vă entuziasmați! Thierry Henry, fost mare atacant francez

Henry: „Când prinzi acel impuls, orice e posibil”

Henry crede că SUA pot profita de statutul de gazdă. Cum s-a mai întâmplat în trecut cu naționalele țărilor care organizau CM.

Duel care s-ar putea repeta și la Mondial, între americanul Aaronson și căpitanul paraguayan Gustavo Gomez, la amicalul câștigat de SUA, 2-1 pe 15 noiembrie Foto: Imago

„Dacă Statele Unite depășesc faza grupelor jucând bine, capătă impulsul dat de fani, pentru că suporterii cred în echipă”.

Am observat asta în Coreea de Sud 2002 și în Rusia 2018. Când prinzi acel impuls, orice e posibil. Dar, repet, întâi trebuie să treci de grupă. Nu va fi ușor, însă putea fi mai rău pentru americani Thierry Henry, fost mare atacant francez

Exemplele Coreea de Sud și Rusia

La Mondialul din 2002, Coreea de Sud era una dintre gazde (cealaltă, Japonia).

A ajuns până în semifinale, după ce a învins Italia (2-1 în prelungiri în „optimi”) și Spania (0-0, 5-3 la penaltyuri în „sferturi”).

Doar Germania a învins-o, 1-0 în penultimul act al turneului.

La CM 2018, desfășurat în Rusia, naționala organizatoare a jucat „sferturile”, după 1-1, 4-3 la 11 metri cu Spania, în „optimi”.

Și a pierdut tot la loviturile de departajare, 2-2, 3-4 în fața Croației, în „sferturi”.

