Dinamo - Metaloglobus. Partida de pe Arena Națională a avut parte de un moment amuzant imediat după fluierul de start.

Un porumbel a aterizat la Arena Națională și a fost îndepărtat cu greu de pe gazon.

Meciul dintre cele două formații bucureștene a fost marcat de un moment neobișnuit în minutul 3, când un porumbel a intrat pe suprafața de joc și, probabil din cauza unor probleme, nu a mai putut zbura.

Dinamo - Metaloglobus. Un porumbel a întrerupt partida de pe Arena Națională

Adrian Mazilu, jucătorul lui Dinamo, a încercat să-l prindă, însă eforturile acestuia au fost în zadar.

După încă un minut, jocul a fost întrerupt din nou, iar un steward a îndepărtat porumbelul, după mai multe încercări eșuate în care a și căzut în tentativa sa de a prinde pasărea.

Până la urmă, porumbelul a fost prins și scos în siguranță de pe teren, în aplauzele suporterilor, iar partida a fost reluată în mod obișnuit.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport