Dinamo ar lua în calcul aducerea unui mijlocaș cu experiență în La Liga și Ligue 1, în cazul în care Eddy Gnahore (32 de ani) nu va accepta prelungirea contractului.

Gnahore, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, a intrat în ultimele șase luni la Dinamo.

Dinamo ar lua în calcul transferul lui Nuke Mfulu, în cazul plecării lui Gnahore

Gnahore, care a strâns 77 de meciuri la Dinamo, cu 5 goluri și 4 pase decisive, a fost una dintre piesele esențiale în revenirea echipei în zona superioară a Superligii.

Totuși, există riscul ca mijlocașul să nu accepte prelungirea contractului, iar clubul ar analiza deja posibile variante de înlocuire.

Unul dintre numele aflate pe lista lui Dinamo, în cazul unei eventuale despărțiri, ar fi Nuke Mfulu (31 de ani), mijlocaș defensiv congolez, aflat în prezent liber de contract, conform fanatik.ro.

Mfulu a evoluat în special în Spania, în liga a doua, dar are apariții și în La Liga, pentru Elche și Las Palmas.

De asemenea, a trecut și prin fotbalul francez, unde a îmbrăcat tricoul lui Reims în Ligue 1, dar și pe cel al lui Red Star în Ligue 2.

7 apariții are Nuke Mfulu la echipa națională a Republicii Democrate Congo. Fotbalistul este cotat la 700.000 de euro, conform transfermarkt.com

Chiar dacă profilul lui Nuke Mfulu se pliază pe nevoile „câinilor”, transferul nu este considerat, deocamdată, o prioritate, ci doar o opțiune de lucru pentru cazul în care Gnahore nu va semna un nou contract

