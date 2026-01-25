În ziua prezentării lui Olimpiu Moruțan la Rapid, patronul Dan Șucu a participat la un bal vienez.

Dan Șucu, patronul Rapidul, a reușit să-l transfere pe Olimpiu Moruțan la Rapid, de la Aris Salonic, deturnându-l pe mijlocaș din negocirile cu FCSB, spre nemulțumirea lui Gigi Becali.

Dan Șucu a participat la „Balul Industriei și Tehnicii” din Viena

Fotbalistul de 26 de ani a fost prezentat oficial în tricoul giuleștenilor sâmbătă, 24 ianuarie, într-o conferință de presă, la care a participat doar antrenorul Costel Gâlcă, fără prezența patronului.

Dan Șucu nu a fost prezent la prezentarea oficială a celui mai important transfer al iernii efectuat de Rapid, deoarece în aceeași zi a participat la „Balul Industriei și Tehnicii” (Ball der Industrie und Technik), unul dintre cele mai prestigioase baluri tradiționale din Viena, cu o istorie de peste 170 de ani.

Alături de omul de afaceri a fost soția sa, Diana Șucu. Aceasta a descris balul ca fiind „o experiență unică”, apreciind atmosfera, eleganța participanților și tradiția evenimentului.

Mesajul Dianei Șucu: „O experiență unică”

Diana Șucu a împărtășit pe Instagram emoțiile sale:

„Pentru prima dată în viață am participat la un bal - și pot spune sincer: este o experiență unică. Atmosfera, locul, eleganța oamenilor, copiii care au deschis balul…

Totul a părut desprins dintr-o poveste. 1500 de studenți, o tradiție de 136 de ani, istorie vie purtată cu grație și respect.

Mă întreb: noi ce făceam acum 136 de ani? Dar studenții noștri de azi, ce tradiții vor lăsa în urmă peste un secol?”.

O scenă socială de excepție

Balul Industriei și Tehnicii din Viena nu este doar un eveniment elegant. Aici, lideri de afaceri, inovatori și personalități publice se întâlnesc pentru a face contacte valoroase și a construi relații care pot deschide noi oportunități.

Atmosfera este completată de muzică live și dans, cu orchestre care interpretează atât valsuri tradiționale vieneze, cât și muzică de dans internațională. Muzica, eleganța și oportunitățile de socializare fac din această seară un reper al sezonului cultural vienez

Profiturile evenimentului sunt folosite pentru a sprijini studenții merituoși și cercetarea la Universitatea Tehnică din Viena, continuând astfel tradiția începută în 1842.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport