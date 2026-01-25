Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit propunerea pe care Nicolae Dică (45 de ani) i-a făcut-o lui Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al roș-albaștrilor, cu privire la poziția din teren a lui Mihai Toma (18 ani).

Liber de contract după despărțirea de Concordia Chiajna din toamna anului 2025, Nicolae Dică, fost jucător și antrenor la FCSB, este de părere că Mihai Toma ar da un randament mult mai bun dacă ar fi folosit în poziția de inter.

Gigi Becali a respins propunerea lui Dică: „Eu nu fac așa ceva”

„Lixandru poate fi înlocuit și cu Toma. Vă dau o discuție, dar să nu-l atacați pe om, că n-o să facem noi așa, n-avem cum. Dică i-a spus lui MM:

«Eu nu înțeleg de ce nu jucați cu Toma acolo, inter. El se plimbă, vine la primit, pasează, face, drege». Acolo este postul cel mai relevant, e centrul Universului fotbalului.

Eu am spus ce a zis Dică, eu nu fac așa ceva! Eu am altă mentalitate. Acolo trebuie să fie unul care să aibă picioare de oțel, cum era Bourceanu, sau unul de minimum 1,85 metri.

Așa văd eu. Acolo trebuie un fotbalist ca Modric. Noi nu avem așa ceva”, a declarat Gigi Becali, citat de digisport.ro.

Postul de bază a lui Mihai Toma este de extremă stângă, dar în acest sezon, fotbalistul de 18 ani a fost folosit și în flancul drept al defensivei.

18 meciuri a jucat Mihai Toma în această stagiune pentru FCSB. A marcat un singur gol

