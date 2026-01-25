- Gloria Bistrița a pierdut împotriva celor de la Gyor, scor 22-27, în runda #11 din Liga Campionilor EHF.
- Elevele lui Carlos Viver (52 de ani) au intrat în avantaj la pauză, scor 12-11, dar nu au reușit să reziste împotriva unguroaicelor.
Gloria Bistrița a făcut o primă repriză foarte bună în fața campioanei Europei, însă nu s-a mai putut ține de maghiare în partea secundă.
Gloria Bistrița - Gyor 22-27. Elevele lui Carlos Viver au condus la pauză, dar au pierdut la scor în fața campioanei Europei
Repriza a doua a început foarte bine pentru bistrițence, însă lucrurile s-au întors rapid în favoarea oaspeților, care și-au impus ritmul și, la un moment dat, s-au desprins la 8 goluri.
Elevele lui Viver au redus diferența la 4 goluri pe final, dar nu au mai avut nici timp, nici forță pentru a egala, iar Gyor s-a impus clar, 27-22.
Galerie foto (25 imagini)
Cea mai eficientă jucătoare de la Bistrița a fost Matilda Forsberg, autoare a 6 goluri, urmată de Lorena Ostase și Danila So Delgado, cu câte 4 reușite.
La Gyor, olandeza Dione Housheer a fost principala marcatoare, cu 8 goluri.
Pentru Gloria Bistrița urmează duelul din Liga Florilor cu Baia Mare, pe 31 ianuarie.
În Liga Campionilor, elevele lui Carlos Viver mai au de disputat următoarele meciuri în grupe:
- 7 februarie: Metz - Gloria Bistrița
- 15 februarie: Gloria Bistrița - DVSC Schaeffler
- 22 februarie: Storhamar - Gloria Bistrița
Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor
|Echipa
|Meciuri
|Golaveraj
|Puncte
|1. Gyor
|11
|366:280
|20
|2. Metz
|11
|351:288
|18
|3. Esbjerg
|11
|364:321
|15
|4. Gloria Bistrița
|11
|328:345
|12
|5. DVSC Schaeffler
|11
|316:343
|8
|6. BVB Dortmund
|11
|312:348
|8
|7. Storhamar
|11
|282:310
|4
|8. Buducnost
|11
|267:351
|3