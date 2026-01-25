Gloria Bistrița a pierdut împotriva celor de la Gyor, scor 22-27, în runda #11 din Liga Campionilor EHF.

Elevele lui Carlos Viver (52 de ani) au intrat în avantaj la pauză, scor 12-11, dar nu au reușit să reziste împotriva unguroaicelor.

Gloria Bistrița a făcut o primă repriză foarte bună în fața campioanei Europei, însă nu s-a mai putut ține de maghiare în partea secundă.

Gloria Bistrița - Gyor 22-27 . Elevele lui Carlos Viver au condus la pauză, dar au pierdut la scor în fața campioanei Europei

Repriza a doua a început foarte bine pentru bistrițence, însă lucrurile s-au întors rapid în favoarea oaspeților, care și-au impus ritmul și, la un moment dat, s-au desprins la 8 goluri.

Elevele lui Viver au redus diferența la 4 goluri pe final, dar nu au mai avut nici timp, nici forță pentru a egala, iar Gyor s-a impus clar, 27-22.

Cea mai eficientă jucătoare de la Bistrița a fost Matilda Forsberg, autoare a 6 goluri, urmată de Lorena Ostase și Danila So Delgado, cu câte 4 reușite.

La Gyor, olandeza Dione Housheer a fost principala marcatoare, cu 8 goluri.

6 trofee a câștigat Gyor la ultimele 12 ediții ale Ligii Campionilor

Pentru Gloria Bistrița urmează duelul din Liga Florilor cu Baia Mare, pe 31 ianuarie.

În Liga Campionilor, elevele lui Carlos Viver mai au de disputat următoarele meciuri în grupe:

7 februarie: Metz - Gloria Bistrița

15 februarie: Gloria Bistrița - DVSC Schaeffler

22 februarie: Storhamar - Gloria Bistrița

Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor

Echipa Meciuri Golaveraj Puncte 1. Gyor 11 366:280 20 2. Metz 11 351:288 18 3. Esbjerg 11 364:321 15 4. Gloria Bistrița 11 328:345 12 5. DVSC Schaeffler 11 316:343 8 6. BVB Dortmund 11 312:348 8 7. Storhamar 11 282:310 4 8. Buducnost 11 267:351 3 Locurile 1–2: calificare directă în sferturile de finalăLocurile 3–6: calificare în faza optimilor de finală Locurile 1–2: calificare directă în sferturile de finalăLocurile 3–6: calificare în faza optimilor de finală

