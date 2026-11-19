Sporting - Dinamo 36-27. Înfrângere severă pentru elevii lui Paulo Pereira în prima etapă a grupelor principale din Liga Campionilor.

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„Dulăii” au în această fază a competiției cu 0 puncte și un golaveraj modest, 49-70, pe fondul „dublei” cu Barcelona din grupa preliminară.

Sporting - Dinamo 36-27 . Eșec usturător pentru „ alb-roșii ” la Lisabona

Campioana României a deschis scorul la Lisabona în primul minut, acela fiind și singurul moment în care s-a aflat în avantaj.

Sporting a preluat rapid conducerea și s-a distanțat pe tabelă, păstrând un avans constant de 3 sau 4 goluri.

Dinamo a ținut speranța vie și a revenit la două goluri pe tabelă înainte de pauză, însă au scăpat din mână finalul de repriză, iar portughezii au intrat la vestiare cu 18-14.

Partea secundă a adus o echipă a lui Sporting și mai în formă. Avantajul s-a majorat constant, portarul Aly a făcut minuni, blocând multiplele încercări ale dinamoviștilor, iar Sporting a ajuns inclusiv la un avans de 9 goluri pe tabelă.

Diferența de 9 reușite s-a păstrat până la final, iar misiunea lui Dinamo devine din ce în ce mai dificilă.

Duelul pentru ultimul loc care duce în „sferturi” se va da între formația noastră, GOG și Kielce.

Clasamentul grupei principale II din EHF Champions League

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Barcelona 3 6 2. Magdeburg 3 6 3. Sporting 3 6 4. GOG 3 0 5. Kielce 3 0 6. Dinamo 3 0

Primele 4 clasate se vor califica în sferturi, în timp ce locul 5 retrogradează în EHF European League. Practic, Dinamo trebuie să evite ultimul loc pentru a-și continua aventura europeană.

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