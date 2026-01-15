„E bombă nucleară” Cine e jucătorul lăudat de MM Stoica la finalul cantonamentului FCSB din Antalya: „Când te antrenezi lângă Olaru și Cisotti...”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al FCSB, l-a lăudat pe Daniel Bîrligea (25 de ani), la finalul cantonamentului din Antalya.

Conducătorul campioanei a vorbit despre modul în care se pregătește atacantul cu 24 de goluri marcate de la venirea la FCSB.

Mihai Stoica, despre Daniel Bîrligea: „Dacă își depășește limitele e bombă nucleară”

„Bîrligea s-a prezentat bine, bine. Nu a fost nicio problemă legată de niciun jucător. E în vână.

Bîrligea dacă încearcă să-și depășească limitele e bombă nucleară. Asta trebuie să facă. Până acum sunt foarte puțini jucători care fac asta.

Când te antrenezi lângă fotbaliști ca Olaru și Cisotti, parcă îți vine și ție să faci asta”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

4,5 milioane de euro este cota lui Daniel Bîrligea, conform Transfermarkt

În actuala stagiune, Daniel Bîrligea a jucat 24 de meciuri pentru FCSB în toate competițiile, reușind să înscrie 7 goluri și să ofere 6 pase decisive.

Mihai Stoica l-a lăudat și pe Darius Olaru

Președintele CA de la FCSB a vorbit și despre Darius Olaru, cel despre care spune că s-a antrenat în cantonament în timp ce avea probleme de ordin medical.

„La un moment dat a fost un antrenament care se termina cu niște lansate, iar el, Olaru, simțea o durere la aductori, dar a alergat și le-a făcut șchiop.

Dar ăsta e Olaru. Așa joacă, așa se antrenează, el așa a fost tot timpul”, a mai spus Mihai Stoica.

