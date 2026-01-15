Jefte Betancor (32 de ani), atacantul lui Albacete, a fost aproape să rateze meciul cu Real Madrid, 3-2, în care a scris istorie.

Vârful a petrecut 3 sezoane și în fotbalul românesc.

Jefte Betancor a fost aproape de un transfer în Asia, însă o decizie de ultim moment i-a oferit șansa de a deveni eroul lui Albacete.

Jefte Betancor a refuzat banii thailandezilor și a devenit „călăul” lui Real Madrid

Olympiacos, clubul de la care e împrumutat Jefte, Albacete și Buriram, din Thailanda, se înțeleseseră ca atacantul spaniol să meargă în Asia tot sub formă de împrumut.

Betancor ajunsese și el la un acord verbal cu echipa din Thailanda, pentru o sumă uriașă de bani, având cumpărat biletul de avion pentru un zbor programat luni.

Marca scrie că atacantul a fost întors din drum după o discuție cu directorul sportiv al echipei, care a reușit să-l convingă să renunțe la milioanele oferite de asiatici pentru a rămâne la Albacete.

Alegerea fostului atacant din Liga 1 a fost inspirată, întrucât a reușit să îi elimine pe „galactici” cu o „dublă”, în minutele 82 și 90+4.

9,4 este nota primită de Jefte Betancor pentru prestația în partida contra celor de la Real Madrid, 3-2

Albacete va profita de serviciile atacantului până la sfârșitul acestui sezon.

La vârsta de 17 ani, Betancor a fost invitat de Real Madrid să joace într-un turneu internațional cu echipa de tineret a clubului, dar nu a rămas la club.

Jefte Betancor a impresionat în Liga 1

În 2020, după un angajament la SV Ried, în Austria, atacantul a semnat cu FC Voltunari și și-a făcut debutul în fotbalul românesc.

În anul petrecut în tabăra ilfovenilor, Jefte Betancor a marcat 10 goluri și a oferit 2 pase decisive în 31 de meciuri, contribuind la salvarea de la retrogradare a echipei.

Prestațiile sale i-au convins pe șefii Farului să îl transfere și ibericul s-a adaptat la cerințele lui Gică Hagi.

Betancor a livrat 16 goluri și a oferit 2 pase decisive în 36 de meciuri, fiind ulterior transferat de CFR Cluj.

În Gruia, vârful și-a pierdut statutul de titular, iar după numai jumătate de sezon a plecat în Cipru, la Pafos.

15 de meciuri a jucat Jefte Betancor la CFR Cluj, dintre care 7 din postura de titular

