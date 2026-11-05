Dinamo rămâne un reper în Europa Recordul deținut de „câini” rezistă și după demonstrația de forță a lui Como cu Lens

Victoria categorică obținută de Como pe terenul lui Lens, scor 9-1, în etapa din Liga Campionilor disputată miercuri, 4 noiembrie, readuce în atenție unul dintre cele mai impresionante rezultate din istoria competițiilor europene.

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Formația italiană a egalat recordul de diferență de scor din actualul format al Ligii Campionilor, însă un reper stabilit de Dinamo București în urmă cu mai bine de cinci decenii rămâne neatins.

Pe 3 octombrie 1973, Dinamo reușea una dintre cele mai categorice victorii din istoria Cupei Campionilor Europeni.

Echipa din Ștefan cel Mare învingea formația nord-irlandeză Crusaders cu 11-0, în returul primei runde a competiției. După victoria cu 1-0 obținută de Crusaders în tur, dinamoviștii au întors spectaculos rezultatul și s-au impus cu 11-1 la general.

Performanța are o semnificație aparte: Dinamo deține în continuare recordul celei mai mari diferențe de scor înregistrate într-un singur meci din istoria Cupei Campionilor Europeni, competiția care a precedat actuala Ligă a Campionilor.

Partida s-a disputat în 1973, cu aproape două decenii înainte ca turneul să fie redenumit UEFA Champions League, în 1992.

Dinamo – Crusaders 11-0 , un record european care rezistă din 1973

Succesul formației bucureștene a venit în urma unei prestații ofensive remarcabile. Dudu Georgescu și Radu Nunweiller au marcat câte patru goluri, în timp ce Florea Dumitrache și Cornel Dinu au contribuit și ei la rezultatul categoric.

Pentru Crusaders, înfrângerea a rămas un episod greu de uitat. Liam Beckett, unul dintre fotbaliștii formației nord-irlandeze la acel moment, a rememorat peste ani partida și diferența evidentă de valoare dintre cele două echipe.

„Încă am coșmaruri. A fost ca la Alamo. Probabil una dintre cele mai bizare seri pe care le-am trăit vreodată. Să spui că a fost un joc într-o singură direcție nu ar descrie suficient ce s-a întâmplat la București.

Aveau în echipă mai mulți internaționali români și erau extraordinari. Noi eram ca niște miei duși la sacrificare”, a povestit fostul jucător.

Beckett a descris și ritmul în care Dinamo a construit victoria: „Pase, pase, gol. Apoi încă un gol. Și încă unul”.

Como – Lens 9-1 , record egalat în Liga Campionilor

Miercuri seară, Como a reușit o victorie cu 9-1 pe terenul lui Lens, rezultat care a egalat cea mai mare diferență de scor din istoria Ligii Campionilor, începând cu ediția din 1992.

Formația pregătită de Cesc Fabregas a marcat de nouă ori, iar Tasos Douvikas a fost protagonist, cu o triplă.

Înaintea italienilor, Liverpool și Real Madrid obținuseră victorii cu câte opt goluri diferență:

Liverpool – Beşiktaş 8-0, pe 6 noiembrie 2007;

Real Madrid – Malmö 8-0, pe 8 decembrie 2015.

Prin urmare, Como a devenit a treia echipă care câștigă un meci din Liga Campionilor la o diferență de 8 goluri. În plus, succesul din Franța reprezintă cea mai categorică victorie în deplasare din istoria competiției.

Cele mai spectaculoase scoruri din istoria Ligii Campionilor

Partida dintre Lens și Como nu a stabilit însă recordul pentru cel mai mare număr de goluri marcate într-un singur meci din actualul format al competiției.

Această performanță aparține în continuare confruntării dintre Borussia Dortmund și Legia Varșovia, încheiată cu scorul de 8-4, în noiembrie 2016. Cele două echipe au înscris împreună 12 goluri.

Alte rezultate care au intrat în istoria competiției sunt:

Bayern München – Dinamo Zagreb 9-2, în 2024 (11 goluri);

AS Monaco – Deportivo La Coruña 8-3, în 2003 (11 goluri);

Barcelona – Bayern München 2-8, în 2020 (10 goluri);

Lens – Como 1-9, în 2026 (10 goluri).

Dinamo rămâne un reper în istoria fotbalului european

Dinamo București păstrează recordul celei mai mari victorii ca diferență de scor din istoria Cupei Campionilor Europeni, cu acel 11-0 împotriva lui Crusaders, în 1973.

Performanța reușită de Dinamo în urmă cu 53 de ani rămâne una dintre cele mai importante borne statistice ale fotbalului românesc la nivel european.

În schimb, în era modernă a Ligii Campionilor, recordul este de opt goluri și a fost egalat de Como prin succesul cu 9-1 de la Lens.

Dinamo - Crusaders 11-0 ( 1-0 în tur)

Au marcat: D. Georgescu (min. 7, 14, 47, 73), R. Nunweiller (min. 19, 40, 75, 81), Dinu (min. 52), Dumitrache (min. 67), Beckett (min. 88 - autogol)

Dinamo : Cavai (Duha 50) - Deleanu, Dobrău, G. Sandu, Lucuță (Custov 63) - Al. Sătmăreanu, Dinu, Al. Moldovan - Dumitrache, D. Georgescu, R. Nunweiller

: Cavai (Duha 50) - Deleanu, Dobrău, G. Sandu, Lucuță (Custov 63) - Al. Sătmăreanu, Dinu, Al. Moldovan - Dumitrache, D. Georgescu, R. Nunweiller Antrenor : Ion Nunweiller

: Ion Nunweiller Crusaders: Nicholson - Beckett, McPolin, McFarland, Flanagan - Woods, McQuillan, Macklin - McNeill, Hale, Morrow

Nicholson - Beckett, McPolin, McFarland, Flanagan - Woods, McQuillan, Macklin - McNeill, Hale, Morrow Antrenor: Billy Johnston

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