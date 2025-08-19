Paul Iacob (29 de ani), fostul fundaș al celor de la Rapid, a semnat cu Oțelul Galați, după despărțirea de giuleșteni.

Apărătorul a evoluat în sezonul trecut la FC Botoșani, fiind împrumutat de la Rapid.

Paul Iacob a semnat cu Oțelul Galați

Oțelul Galați și Rapid au ajuns la un acord pentru transferul fundașului Paul Iacob. Înțelegerea dintre jucător și noul său club se întinde pe perioada unui singur an.

Ajuns la Galați, Paul Iacob a început deja antrenamentele alături de noii săi colegi, sub comanda antrenorului Laszlo Balint.

După ce a fost prezentat de noua a echipă, Paul Iacob le-a transmis un mesaj suporterilor gălățeni.

„Sunt foarte bucuros să semnez cu Oțelul și să fac parte din acest club cu tradiție și suporteri fantastici. Am simțit din prima clipă că există multă pasiune aici și îmi doresc să pun umărul la obiectivele echipei.

Îl cunosc pe domnul Balint, am lucrat cu domnia sa și știu ce principii are. Vin cu dorința de a munci, de a aduce experiența mea în apărare și de a ajuta Oțelul să fie o echipă greu de bătut. Abia aștept să văd duminică, la partida cu CFR, un stadion plin”, a declarat Iacob, pentru site-ul clubului.

Rapid, mesaj de mulțumire pentru Paul Iacob

După ce Rapid și Paul Iacob au încetat colaborarea pe cale amiabilă, formația bucureșteană i-a mulțumit fundașului pentru reușitele din tricoul alb-vișiniu.

„FC Rapid și SC Oțelul Galați au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al lui Paul Iacob. În vârstă de 29 de ani, Paul a sosit în Giulești în vara anului 2022 și a evoluat în 63 de partide pentru Rapid, marcând de șase goluri și oferind trei pase decisive.

Nu mai puțin de patru goluri din cele șase au fost reușite împotriva celor de la FCSB, ultimul dintre ele fiind marcat în derby-ul câștigat cu 4-0 (9 martie 2024), atunci când Iacob a deschis scorul.

FC Rapid îi mulțumește lui Paul pentru dăruirea arătată pe teren și toate momentele memorabile și îi urează mult succes în noua provocare a carierei sale”, a transmis Rapid.

În luna iunie, între Rapid și Paul Iacob au existat divergențe, după ce fundașul refuzase să plece sub formă de împrumut la o altă echipă. La acel moment, Paul Iacob fusese exclus de la antrenamente.

Mesajul lui Paul Iacob la despărțirea de Rapid

„Dupa 3 ani in care mi-am gasit o a doua casa, sunt fortat sa fac pasul acesta si sa las in urma amintiri si emotii incredibile, colegi cu care am impartit vestiarul Rapidului, de la care am avut de invatat sau pe care am incercat sa ii ajut in masura in care am putut.

Au fost momente bune, momente grele, greseli din care am invatat si cel mai important lucru, m-au intarit si m-au facut mai puternic.

Am avut norocul sa vad ce inseamna sa iubesti Rapidul neconditionat, am avut norocul sa vad adevarati rapidisti langa mine si ma bucur ca pot spune ca am norocul ca sunt rapidist.

Băieților rămași în vestiar le doresc tot binele din lume, fără accidentari si la cat mai multe realizări in tricoul Rapidului.

Nu m-am născut rapidist, dar ultima poza a fost momentul in care am simțit ca inima mea este acolo, in Giulești.

Mulțumesc mult tuturor! Ne vom revedea!

AHOE”, a scris jucătorul pe Instagram.

