„Cere foarte mult de la noi”  VIDEO. Răzvan Marin a dezvăluit ce le-a transmis Gică Hagi jucătorilor săi: „Vă spun sincer”

Răzvan Marin (30 de ani), mijlocașul României, a prefațat duelul naționalei cu Suedia, din Liga Națiunilor.

Partida se joacă vineri, de la ora 21:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Răzvan Marin își dorește ca România să o învingă pe Suedia și a dezvăluit la ce concluzie a ajuns selecționerul Gheorghe Hagi despre jucătorii săi, după antrenamentele din ultima perioadă.

VIDEO. Răzvan Marin: „ Ne-a transmis că suntem la 50% din potențialul nostru”

„Vă spun sincer, domnul Hagi cere foarte mult de la noi și ne-a transmis că, în momentul de față, pentru el, suntem la 50% din potențialul nostru.

Am venit aici să câștigăm, astea au fost gândurile noastre săptămâna asta. Vom vedea dacă vor fi surprize.

Suntem o echipă matură care știe ce vrea și știm ce trebuie să jucăm ca să aducem suporterii din nou aproape de noi, să creăm acea emulație și să aducem din nou rezultate bune pentru România”, a declarat Răzvan Marin în cadrul conferinței premergătoare meciului cu Suedia.

Răzvan Marin speră să își păstreze forma bună pe care o are și să contribuie la victoriile României.

„Cred că am arătat de multe ori că suntem o echipă matură, care poate pune probleme oricui. Aici mă refer de la calificarea pentru Euro până în momentul de față.

Cât despre mine, sper să continui forma bună și să ajut echipa cât de mult pot. Cred că suntem o echipă matură care știe ce vrea și sper să obținem rezultate bune pentru România”.

Cred că toate 3 echipele sunt puternice, au un fizic foarte bun. Toate meciurile vor fi grele din acest punct de vedere. Dar cred că suntem pregătiți, ne-am antrenat foarte bine în această săptămână și sunt sigur că putem scoate un rezultat bun mâine. Răzvan Marin, mijlocaș România

Lotul stabilit de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia

PORTARI

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

FUNDAȘI

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Matei Ilie, Lisav Eissat, Nicușor Bancu, Andrei Burcă

MIJLOCAȘI

Tudor Băluță, Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Florin Tănase, Vladimir Screciu, Ianis Hagi

ATACANȚI

Dennis Man, Louis Munteanu, Valentin Mihăilă

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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