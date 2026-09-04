„Cea mai mare dezamăgire” Reacție despre construcția blocată de la noul stadion Dinamo +19 foto
Construcția stadionului Dinamo e în stand-by de mai multe luni
Superliga

„Cea mai mare dezamăgire” Reacție despre construcția blocată de la noul stadion Dinamo

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 20:46
  • Construcția stadionului Dinamo e în stand-by de mai multe luni
  • Probleme tehnice apărute au determinat constructorul să ceară modificarea soluțiilor din proiect și o suplimentare a contractului cu până la 30 de milioane de euro.
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Lucrările de demolare a vechiului stadion din „Ștefan cel Mare” au demarat cu mare fast pe 20 ianuarie, însă noua arenă a ajuns blocată înainte ca lucrările propriu-zise de construcție să înceapă.

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Andrei Nicolescu: „Pentru mine e dezamăgitor”

Președintele dinamovist Andrei Nicolescu a comentat situația.

„Pentru mine e cea mai mare dezamăgire în acești 4 ani. Se tot întâmplă lucruri, sunt aproape, s-a demarat, dar mi se pare că se gestionează situația foarte, foarte deficitar.

E păcat, foarte păcat. Echipa, clubul ăsta merită mai mult. O echipă cu propriul stadion are mult mai multe argumente pentru a se bate la trofee și a face performanță.

Din păcate, suntem în situația asta. Pe noi nimeni nu ne iartă dacă nu facem performanță, dar un stadion propriu aduce 10-15% în plus la performanța unui club. Nu doar bani.

Îmi pare rău și pentru domnul primar de la Sectorul 2, care a vrut să ajute, doar-doar să se întâmple. E o situație grea, nu știu cum s-o denumesc. Pentru mine e dezamăgitor”, a spus Nicolescu la „Fotbal Club”, pe Digi Sport.

VIDEO Imagini de la stadionul Dinamo, de luna trecută

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh

Galerie foto (19 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
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