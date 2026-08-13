Cocaina Haaland FOTO. Captură uriașă de 469 de kilograme în Ecuador! Cum se foloseau dealerii de starul norvegian pentru a vinde marfa +5 foto
Campionate

Cocaina Haaland FOTO. Captură uriașă de 469 de kilograme în Ecuador! Cum se foloseau dealerii de starul norvegian pentru a vinde marfa

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 15:32
alt-text Actualizat: 13.08.2026, ora 17:40
  • Scene incredibile în Ecuador, unde poliția locală a reușit să confiște nu mai puțin de 469 de kilograme de cocaină.
  • Toate pachetele aveau chipul lui Erling Haaland pe ele!
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Poliția din Ecuador se laudă cu o captură uriașă făcută la granița cu Columbia.

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FOTO. Captură uriașă de 469 de kilograme în Ecuador! Cum se foloseau dealerii de Haaland pentru a vinde marfa

Șoferul unui camion a fost reținut marți dimineață, după ce forțele de ordine fuseseră avertizate că un transport va intra în țară prin autostrada Pan-Americană.

Mașina le-a atras atenția și, în urma unui control, au fost găsite ascunse 370 de pachete cu cocaină. Cu o valoare estimată pe piața neagră de 17 milioane de euro, scrie AP!

Cocaină cu imaginea lui Haaland (3).jpg
Cocaină cu imaginea lui Haaland (3).jpg

Galerie foto (5 imagini)

Cocaină cu imaginea lui Haaland (1).jpeg Cocaină cu imaginea lui Haaland (1).jpg Cocaină cu imaginea lui Haaland (2).jpg Cocaină cu imaginea lui Haaland (3).jpg Cocaină cu imaginea lui Haaland (4).jpg
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În imaginile publicate de autorități se observă cum traficanții au lipit pe fiecare pachet o imagine cu Erling Haaland în tricoul Norvegiei, Cupa Mondială și o minge, alături de numele atacantului de la Manchester City.

Polițiștii au găsit drogurile în spatele mașinii, unde exista un compartiment ascuns.

Conform sursei citate, în America de Sud se folosesc tot mai des imagini cu vedete din sport și nu numai pentru a furniza informații codate despre originea drogurilor și unde trebuie să ajungă.

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