Surprize mari la FCSB GOLAZO.ro a aflat primul „11” pentru derby-ul cu Dinamo. Decizia luată în privința lui Korenica

Marius Baciu (51 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a pregătit mai multe surprize în primul „11” pentru derby-ul cu Dinamo.

Dinamo - FCSB se joacă de la ora 20:30 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Reprimit în lot după scandalul de la antrenament, Valentin Crețu (37 de ani) va începe ca titular pe postul de fundaș dreapta.

Veteranul roș-albaștrilor n-a mai jucat de la victoria cu FC Botoșani, scor 3-2, atunci când a intrat la pauză. Ultimul său meci ca titular a fost în etapa #4 la remiza cu Sepsi, 0-0.

FCSB, surprize mari în primul „11” pentru derby-ul cu Dinamo

FCSB a revenit la sistemul cu patru fundași la meciul cu FC Argeș din Cupa României, scor 5-0, astfel că Ricardo Pădurariu (19 ani) va fi titular în banda stângă a defensivei.

Prezentat vineri de roș-albaștri, Meriton Korenica (29 de ani) va fi și el aruncat în luptă de Marius Baciu încă din primul minut. Internaționalul kosovar va juca la mijlocul terenului alături de Joao Paulo și Juri Cisotti.

În ceea ce privește atacul, antrenorul de 51 de ani nu a efectuat nicio schimbare față de meciurile cu FC Argeș și UTA (1-3): linia ofensivă va fi alcătuită din David Miculescu, Arnold Garita și Aymen Boutoutaou.

Echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Dinamo:

Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Joao Paulo, Korenica, Cisotti - Miculescu, Garita, Boutoutaou

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