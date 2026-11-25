Dinamo - Kielce 25-32. Echipa antrenată de Paulo Pereira a suferit a doua înfrângere consecutivă în grupele principale ale Ligii Campionilor.

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După eșecul drastic cu Sporting din prima etapă, 27-36, „dulăii” au fost învinși și de polonezii de la Kielce, pe teren propriu, în Sala Polivalentă.

Dinamo, învinsă de Kielce în Liga Campionilor

Dinamo nu a avut parte de începutul de meci pe care și-l dorea. Polonezii au deschis scorul, gazdele au egalat la 1, însă Kielce a preluat controlul jocului și s-a distanțat la trei goluri.

Echipa lui Paulo Pereira a dat semne de revenire, dar fără succes. Polonezii au controlat partida în continuare și au intrat la vestiare cu avantaj important, scor 17-11.

Repriza a doua a început la fel de prost pentru Dinamo, diferența fiind la un moment dat de 9 goluri (18-27). Efortul „dulăilor” de a reveni a fost în zadar, meciul terminându-se cu o victorie categorică a celor de la Kielce, scor 25-32.

Principalii marcatori ai partidei au fost Nistor, Buzle, Makuc, Martins (câte 4 goluri) pentru Dinamo, respectiv Vlah (8), Karalek (5), Bos și Monar (câte 4) pentru Kielce.

Următorul meci al lui Dinamo din Liga Campionilor va fi cu Magdeburg, pe 2 decembrie, de la ora 21:45.

Clasamentul grupei principale II din EHF Champions League

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Barcelona 3 6 2. Magdeburg 3 6 3. Sporting 3 6 4. Kielce 4 2 5. GOG 3 0 6. Dinamo 4 0

Primele 4 clasate se vor califica în sferturi, în timp ce locul 5 retrogradează în EHF European League. Practic, Dinamo trebuie să evite ultimul loc pentru a-și continua aventura europeană.

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