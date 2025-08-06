Mesajul lui Jordan Chiles Rivala Anei Bărbosu, la un an după ce a fost deposedată de medalia de bronz la JO: „Chiar și atunci când ți se ia ceva...”

- Jordan Chiles (24 de ani) a postat un mesaj pe rețelele de socializare, la un an după ce a fost „deposedată” de medalia de bronz, obținută în finala de la sol la Jocurile Olimpice din 2024.
Finala feminină din cadrul competiției de la Jocurile Olimpice de la Paris s-a lăsat cu un scandal imens.
Jordan Chiles a câștigat bronzul olimpic în finala de la sol după o contestație depusă de antrenoarea ei, dar apoi, în urma unui proces la TAS, a pierdut-o în favoarea Anei Maria Bărbosu.
Jordan Chiles, mesaj la un an după ce a fost deposedată de medalia de bronz: „Cele mai grele momente”
Gimnasta din SUA a rememorat controversa din urmă cu un an.
„Acum un an, am plecat de la Paris cu o medalie de bronz și cu lecții pe care le voi purta cu mine toată viața.
Cele mai grele momente chiar te învață cel mai mult. Acest an a avut suișurile lui, dar coborâșurile au fost cu totul altfel.
Fiecare regres și fiecare dezamăgire m-au făcut să sap mai adânc și mi-au arătat din ce sunt făcută cu adevărat. De asemenea, mi-au arătat cine este cu adevărat alături de mine.
Chiar și atunci când ți se ia ceva – adevărul și valoarea ta sunt… de neatins.
Galerie foto (31 imagini)
Tuturor celor care m-au susținut în ultimul an, care mi-au trimis rugăciuni, mesaje și dragoste când am avut cea mai mare nevoie – mi-ați amintit că nu sunt niciodată singură pe acest drum.
Vă iubesc pe toți. M-ați ținut în picioare când nici măcar nu știam cum să fac următorul pas. Încă sunt aici. Încă lupt. Încă sunt fata aceea”, a fost mesajul lui Jordan Chiles pe contul personal de Instagram.