Dinamo l-a adus vara trecută pe Cătălin Cîrjan, 22 de ani, lăsat liber de contract de Arsenal, după un sezon de împrumut la Rapid

Mijlocașul a luat numărul 10 și a devenit titular la Dinamo, fiind desemnat revelația campionatului

„Câinii” vor să continue achiziționarea jucătorilor tineri, de perspectivă. Pentru sezonul viitor i-au transferat deja pe mijlocașul Cristian Mihai (20 de ani), portarul Codruț Sandu (19 ani) și atacantul Luca Bărbulescu (18 ani).

„Străinii care vin trebuie să fie modele pentru cei tineri”

Directorul sportiv al roș-albilor, Cosmin Mihalescu, a vorbit despre strategia clubului.

„Mai e mult de muncă la Academie ca să ajungem la nivelul la care am fost sau mai sus. Rezultatele se vor vedea peste 4-5 ani. Încercăm să compensăm în această zonă prin aducerea de jucători tineri.

Trebuie să existe un mix între aceștia și jucătorii străini care vin. E un laitmotiv al recrutării noastre, străinii care vin trebuie să fie modele pentru cei tineri, altfel aceștia nu se vor dezvolta într-o direcție bună.

Cătălin Cîrjan, pentru noi, a reprezentat un model pe care am vrut să-l aducem în club. Știam că vrem români tineri și avem nevoie de un «magnet» care să-i atragă lângă el și care să însemne profesionalism 100%. Știam asta despre Cătălin și am zis că e potrivit, pe lângă jucătorii străini care vor veni.

Cătălin e primul care vine la antrenamente, iar lângă el s-au mai adunat 2-3 jucători”, a spus Mihalescu la 48 TV, televiziunea clubului.

8 goluri și 2 pase de gol în 42 de meciuri a adunat Cîrjan la Dinamo în sezonul 2024-2025

Oficialul dinamovist a dat și un exemplu de gestionare a posibilelor transferuri:

„Există azi în Liga 1 patru jucători sub contract, unul de la o echipă care a retrogradat. Asupra lor noi am petrecut destul timp gândindu-ne dacă să-i aducem sau nu. Am ajuns la concluzia că nu sunt suficient de buni pentru ce ne doream să fim.

Sunt convins că cel puțin 3 dintre ei nu vor mai face parte din lotul echipelor respective sezonul viitor, s-a demonstrat că nu s-au adaptat în România. Așa cum noi am decis că nu îi luăm să fie doar la număr. Nu aducem jucători doar de dragul de a-i aduce”.

