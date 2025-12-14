„Săgeți” către rivale Două momente în care crainicul lui Dinamo a ironizat adversarele din București

Crainicul lui Dinamo, Ștefan Știucă, a lansat ironii subtile, cu țintă directă, atât la adresa adversarei directe, Metaloglobus, cât și a Stelei, formație care evoluează în Liga 2.

„Câinii” au învins-o pe Metaloglobus și s-au apropiat la un punct de liderul Rapid.

Prima replică ironică a venit în momentul în care a fost prezentat Dragoș Huiban.

Două momente în care crainicul lui Dinamo a ironizat adversarele din București

Crainicul nu a ratat ocazia de a face o trimitere cu tentă sarcastică la trecutul fotbalistului, menționând că este „fost golgheter al unei echipe din Divizia B”, formulare care a stârnit ceva zâmbete în tribune și a fost interpretată ca o aluzie clară la Steaua.

A doua intervenție a venit la salutul adresat suporterilor dinamoviști, când crainicul a subliniat, din nou cu ironie, diferența de anvergură dintre cele două cluburi.

Acesta a remarcat faptul că partida se dispută în fața a aproximativ 10.000 de spectatori, adăugând: „Să vadă și adversarii noștri cum e să joci cu 10.000 de oameni în tribune și ce înseamnă o asemenea asistență”.

VIDEO. Supergolul marcat de Mihai în Dinamo - Metaloglobus 4-0 , după o acțiune superbă

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport