Gregory Tade (39 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB, a vorbit despre experiența petrecută în urmă cu aproape 10 ani la formația patronată de Gigi Becali.

Francezul și-a exprimat nemulțumirea față de Laurențiu Reghecampf, antrenorul său în acea perioadă, pentru că nu l-a mai inclus în lotul pentru finala Cupei Ligii.

Tade a evoluat pentru FCSB doar pentru un singur sezon, între 2015 și 2016, după care a plecat liber de contract în Qatar.

Gregory Tade: „Reghe nu a avut coloană vertebrală”

Tade are regrete legate de la finala Cupei Ligii din 2016. Deși a fost decisiv în semifinala câștigată de FCSB cu Astra Giurgiu, 3-0 la general, francezul nu a fost inclus nici măcar în lotul pentru finala cu Chiajna, scor 2-1.

„Este frustrant. Eu am marcat golul care ne-a dus în finală, iar când a venit momentul decisiv nu am fost lăsat nici măcar pe bancă. Am fost foarte trist. Pentru asta îl învinovățesc pe Reghe.

Ca fost jucător, putea să spună că merit să fiu acolo, dar a acceptat decizia clubului. Nu a avut coloană vertebrală”, a povestit Gregory Tade, potrivit sport.ro.

Tade a fost transferat de FCSB de la CFR Cluj pentru 500.000 de euro, în vara anului 2015.

