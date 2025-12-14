„Mai avem multe de făcut” Kopic rămâne precaut după victoria lui Dinamo: „Avem motive să fim fericiți, dar mai sunt meciuri” +23 foto
Zeljko Kopic/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

„Mai avem multe de făcut" Kopic rămâne precaut după victoria lui Dinamo: „Avem motive să fim fericiți, dar mai sunt meciuri"

Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 14.12.2025, ora 22:05
Actualizat: 15.12.2025, ora 09:04

Antrenorul croat s-a arătat mulțumit de atitudinea elevilor săi, dar rămâne cu picioarele pe pământ.

DINAMO - METALOGLOBUS. Zeljko Kopic: „Avem motive să fim fericiți, dar mai avem multe de făcut”

„Trei puncte importante pentru noi. În prima repriză am avut câteva momente foarte bune, de asemenea, Metaloglobus a avut câteva situații, ne așteptam la un meci dificil înainte de partidă.

Am vorbit cu jucătorii și le-am spus că Metaloglobus a avut câteva jocuri foarte bune recent și au arătat asta în prima repriză.

În a doua repriză am accelerat puțin jocul nostru, am marcat al doilea gol, care a fost o acțiune foarte frumoasă și după aceea am avut control total, am mai marcat alte două goluri și, pe lângă acestea, am avut câteva situații bune de a marca.

Pot să fiu foarte mulțumit de performanța, de atitudinea și de personalitatea echipei.

La final, merităm aceste trei puncte. Este bine, dar până acum am jucat 20 de meciuri, mai avem încă 10 în față. Avem motive să fim fericiți, să fim mulțumiți de echipă, dar mai avem încă multe de făcut”, a declarat Zeljko Kopic la conferința de presă.

Planul este să mergem la Arad pentru a face un joc bun, știm că va fi un meci foarte, foarte dificil, cu un adversar dur. Zeljko Kopic

FOTO. Dinamo - Metaloglobus 4-0

Dinamo - Metaloglobus, meci
Dinamo - Metaloglobus, meci

Galerie foto (23 imagini)

Dinamo - Metaloglobus, meci Dinamo - Metaloglobus, meci Dinamo - Metaloglobus, meci Dinamo - Metaloglobus, meci Dinamo - Metaloglobus, meci
+23 Foto
labels.photo-gallery

Zeljko Kopic: „Mazilu este bine”

Kopic a fost întrebat și de situația lui Adrian Mazilu, cel care a bifat primul meci ca titular după o pauză de 677 de zile.

Fostul jucător al celor de la Farul sau Brighton a fost schimbat cu Cristi Mihai, în minutul 54. Tehnicianul a anunțat că starea fotbalistului este una foarte bună, dar în continuare are nevoie să-și găsească ritmul de joc.

„Mazilu este bine, încă încearcă să-și găsească ritmul potrivit și să se adapteze stilului nostru, dar sunt mulțumit, deoarece nu a mai jucat de aproape un an și jumătate sau doi ani, nu a avut meciuri, continuitate, și pas cu pas devine din ce în ce mai bun”, a concluzionat Kopic.

VIDEO. Supergolul reușit de Cristi Mihai în Dinamo - Metaloglobus 4-0

dinamo metaloglobus superliga zeljko kopic
