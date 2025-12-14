MM Stoica nu iartă Avertisment dur pentru jucătorii FCSB suspectați că se menajează: „Să nu creadă că pleacă liberi!”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al FCSB, a avut un mesaj dur pentru o parte dintre jucătorii campioanei pe care îi suspectează că nu joacă la potențial maxim pentru a rămâne liberi de contract.

Mihai Stoica a rememorat cele întâmplate la rezultate rușinoase ale campioanei din acest sezon (1-1 cu Csikszereda și 1-2 cu Metaloglobus).

Mihai Stoica: „Cea mai mare rușine pe care am trăit-o eu în cariera mea”

Președintele CA al roș-albaștrilor crede că adevăratele probleme ale jucătorilor campioanei sunt la nivel mental.

„ Eu cred că este o problemă mentală, nu fizică. Lipsă de încredere la anumite partide. Au fost unii jucători care au ales să joace într-un fel în cupele europene și altfel în campionat.

Nu există explicație pentru care să intri cu 1-0 în repriza a doua cu Metaloglobus și să pierzi cu 2-1. Nu ai voie să faci așa ceva. Este cea mai mare rușine pe care am trăit-o eu în cariera mea”, a spus Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

Mihai Stoica: „Să nu cumva să creadă cineva că dacă se prezintă cu lehamite va fi lăsat liber”

Stoica a ținut să îi și avertizeze pe jucătorii care nu vor să dea totul pentru FCSB, însă a ales să nu pronunțe niciun nume.

„Bineînțeles că sunt nemulțumit de anumiți jucători. Cred că au luat-o pe un drum greșit, dar e problema lor. Să nu cumva să creadă cineva că dacă se prezintă cu lehamite la anumite meciuri va fi lăsat liber. Nu critic jucătorii în public niciodată, nu vreau să dau nume”, a concluzionat oficialul campioanei.

În acest moment, FCSB ocupă locul 10, cu 25 de puncte, la 5 față de Oțelul, formație ce se află pe ultimul loc de play-off.

Următorul meci al campioanei este programat luni, de la ora 20:30, în deplasare, cu Unirea Slobozia. Partida se vede în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

