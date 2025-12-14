DINAMO - METALOGLOBUS 4-0. Cătălin Cîrjan (23 de ani) și Cristi Mihai (21 de ani), jucătorii gazdelor, au vorbit despre a patra victorie consecutivă a „câinilor” pe teren propriu.

Căpitanul „câinilor” anunță că echipa sa își dorește titlul, după ce a ajuns la un singur punct de liderul Rapid.

Până la finalul anului, Dinamo mai are de jucat cu UTA Arad, în deplasare, iar Cîrjan a anunțat că obiectivul „câinilor” este să încheie 2025 pe primul loc.

DINAMO - METALOGLOBUS. Cătălin Cîrjan: „Ne dorim titlul”

„Jucăm cel mai frumos fotbal din România. Vrem să terminăm anul pe primul loc. Eu știu cât de mult muncesc si ce calitate am. Sunt un numar 8, nu numar 10 cum zice toata lumea. Trebuie să fac si faza de aparare”, a declarat Cătălin Cîrjan în primă fază.

Ulterior, acesta a anunțat și țelul elevilor antrenați de Zeljko Kopic este să rupă blestemul și să aducă primul titlu în „Ștefan cel Mare” din 2007 încoace.

„Ne dorim să luăm titlu, asta am discutat si in vestiar. Dacă va fi locul 2 sau locul 3 nu vom pierde nimic” , a concluzionat Cîrjan.

Cristi Mihai: „Sper ca de acum înainte să nu mă mai accidentez”

Revenit după accidentarea suferită la echipa națională de tineret, Cristi Mihai a marcat un gol și a oferit o pasă de gol, în ciuda faptului că a intrat în minutul 54 al duelului de pe Arena Națională în locul lui Adrian Mazilu.

Mijlocașul s-a bucurat de realizările sale și a vorbit și despre meciul cu UTA Arad, fosta sa echipă.

„Ne bucurăm că am câștigat în această seară. Mă bucur pentru colegi. Mă bucur și pentru mine că am revenit după accidentare și am reușit să marchez.

Am dat și o pasă de gol. Sper ca de acum înainte să nu mă mai accidentez, să fiu sănătos, pentru că asta este cel mai important. Și sperăm să câștigăm și meciul de săptămâna viitoare de la Arad.

E un meci special. Dar in mintea mea e un meci oarecare, ne vom antrena foarte bine sa avem sarbatori fericite. Inca nu ne gandim la titlu, desi personal poate o facem toti. Cred ca avem echipa de titlu”, a declarat Cristi Mihai.

VIDEO. Supergolul reușit de Cristi Mihai în Dinamo - Metaloglobus 4-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport