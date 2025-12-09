Dinamo, parteneriat cu Udinese  În ce constă înțelegerea dintre „câini” și formația din Serie A: „Asta ne dorim” 
Marius Alexe FOTO: Facebook Dinamo București
Dinamo, parteneriat cu Udinese În ce constă înțelegerea dintre „câini” și formația din Serie A: „Asta ne dorim”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
09.12.2025, ora 18:35
09.12.2025, ora 18:36
  • Dinamo București a oficializat un parteneriat cu Udinese Academy România, academie coordonată de Marius Alexe (35 de ani), fost jucător al „câinilor”.

Udinese, formație din prima ligă a Italiei, are de 4 ani academie în România, timp în care a dezvoltat grupe de la U10 până la U17. În acest moment, peste 250 de copii sunt legitimați la Udinese Academy.

Dinamo București, parteneriat cu Udinese Academy

Odată cu parteneriatul strategic dintre Dinamo și academia Udinese de la București, Marius Alexe se va alătura staff-ului tehnic al academiei Dinamo și va ocupa funcția de antrenor.

Alexe este un produs al academiei Dinamo, formație pentru care a jucat în 161 de meciuri, reușind să înscrie 41 de goluri. Mai mult, a cucerit și două trofee, Cupa României și Supercupa României, în sezonul 2012/2013.

Potrivit clubului alb-roșu, parteneriatul are trei obiective principale: extinderea ariei de selecție a tinerilor jucători, creșterea nivelului calitativ al academiei Dinamo, dar și crearea unui traseu spre performanță pentru jucătorii din ambele academii.

Mă bucur să mă întorc acasă și să sprijin clubul care m-a format. Îmi doresc să văd cât mai mulți tineri din academie ajungând la prima echipă, așa cum am făcut-o și eu. Marius Alexe, antrenor academie Dinamo

Marius Dulca, directorul academiei Dinamo, a vorbit și el despre parteneriatul cu cei de la Udinese:

„Dinamo se reconstruiește cu oameni și competență. Marius Alexe este un produs 100% Dinamo și un model pentru toți jucătorii noștri”.

