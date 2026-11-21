Dinamo și-a găsit casă la Slobozia, la 130 de kilometri de București, după închiderea Arenei Naționale.

Circa 5000 de fani ai „câinilor” au venit pe stadionul „1 Mai”, mulți dintre ei de la București.

Alții au urmărit meciul cu Petrolul de la balcon sau de la geamul bucătăriei.

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Dinamo - Petrolul aproape a umplut micuța arenă pe care joacă Unirea Slobozia. Au mai rămas scaune goale doar în peluze.

Galeria dinamovistă s-a așezat și a ocupat toată tribuna a doua. Cântecele s-au auzit din primul moment în care „câinii” au intrat pe gazon. Cumva normal, meciul e pentru primul loc în Superligă.

Dinamo, văzută de la geamul bucătăriei

Atmosfera a trecut dincolo de gardul stadionului. În blocurile din vecinătate, oamenii au ieșit la balcoane sau s-au uitat la meci de la ferestre. Unii au avut vedere la teren chiar din bucătărie. Din tribuna a doua, cântecele galeriei s-au auzit până la apartamente.

Pe stadion a răsunat și „Perspektiva”, melodia pe care dinamoviștii sărbătoresc golurile favoriților. A fost un test înaintea meciului semn că gazdele s-au pregătit pentru orice. Inclusiv pentru un gol al roș-albilor.

Petrolul a avut și el parte de susținere. Aproximativ 200 de fani ploieșteni s-au înghesuit în câteva sectoare ale uneia dintre peluze. Au fost și bannere ironice de o parte și de cealaltă, chiar a fost o încercare de a se respecta blazonul unui astfel de meci.

Și poate cel mai important pentru fotbal. Slobozia a primit-o pe Dinamo cu un gazon impecabil și cu tribune aproape pline. Bucureștenii au adus galeria, iar vecinii stadionului au urmărit de acasă, cu ferestrele deschise, cum echipa lor adoptivă joacă pentru primul loc.

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