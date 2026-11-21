Fanii Petrolului au aprins torțe și fumigene la jumătatea primei reprize a meciului cu Dinamo, disputat la Slobozia .

. Fumul a ajuns pe gazon și a redus vizibilitatea, iar arbitrul Gabriel Mihuleac a întrerupt jocul .

. Unul dintre fanii Petrolului a oferit și imaginea serii: a urcat pe gard în peluză cu orteza pe picior.

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Înghesuiți în câteva sectoare ale peluzei, cei aproximativ 200 de suporteri veniți de la Ploiești au aprins torțele în spatele porții la jumătatea primei reprize.

Fumul galben și albastru a trecut de panourile publicitare și s-a întins pe teren. De la tribuna 1, galeria lui Dinamo care era la tribuna 2 abia se mai vedea.

Mihuleac a oprit jocul pentru că norul de fum ajunsese in teren. A fost nevoie de 3 minute până când a fluierat reluarea partidei.

Avertisment de la stație, un suporter cu orteză pe gard

În timpul întreruperii, crainicul lui Dinamo, Ștefan Știucă, le-a cerut în repetate rânduri fanilor Petrolului să nu mai arunce materiale pirotehnice spre teren. I-a avertizat că jocul va fi oprit din nou dacă gesturile se repetă.

Unul dintre cadrele serii a venit chiar de la gardul peluzei oaspete. Un suporter al Petrolului nu a fost împiedicat de nicio problemă și s-a urcat pe bara de sus a gardului.

Asta deși purta o orteză metalică articulată care îi cuprindea genunchiul și o bună parte din picior.

Show pirotehnic al „lupilor” la Dinamo - Petrolul, la Slobozia

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