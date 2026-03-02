Primele „câinilor”  Ce sume pot încasa dinamoviștii în funcție de clasarea la final de campionat și de eventualele rezultate din Europa +18 foto
Dinamo FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Primele „câinilor” Ce sume pot încasa dinamoviștii în funcție de clasarea la final de campionat și de eventualele rezultate din Europa

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.03.2026, ora 19:49
alt-text Actualizat: 02.03.2026, ora 19:49
  • S-au stabilit primele pe care le vor încasa jucătorii lui Dinamo, în funcție de locul pe care se va clasa echipa la finalul acestui sezon. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Aflați în acest moment pe locul al treilea în Liga 1, la șapte puncte de liderul U Craiova, „câinii” ar putea încasa sume importante în cazul în care se vor clasa pe primele locuri ale clasamentului la finalul campionatului.

Conducerea de la Dinamo va premia chiar și locul 5

După ce echipa a încheiat play-off-ul din sezonul trecut pe locul al șaselea, oficialii de la Dinamo au hotărât ca în acest sezon să le ofere jucătorilor prime chiar și pentru locul 5, deși obiectivul clubului este clasarea pe un loc de cupe europene.

Dacă vor termina pe locul 5, jucătorii lui Dinamo ar urma să primească 50.000 de euro, sumă care se va împărți la comun, în funcție de minutele bifate de fiecare jucător, conform prosport.ro.

În cazul în care va obține participarea în grupa principală a Conference League, dinamoviștii vor primi 200.000 de euro. Pentru a ajunge în preliminariile celei de-a treia competiții europene, „câinii” ar trebui sa termine pe locul 2 sau 3.

În cazul unei clasări pe poziția a treia, Dinamo ar putea disputa barajul pentru cupele europene cu marea rivală FCSB, dacă aceasta va câștiga play-out-ul Ligii 1.

Participarea în faza principală din Europa League le-ar aduce jucătorilor 300.000 de euro. Pentru acest obiectiv, Dinamo trebuie să câștige Cupa României, iar apoi să treacă de tururile preliminare ale competiției.

  • În sferturile Cupei României, Dinamo va juca împotriva grupării din liga secundă Metalul Buzău. Partida se va disputa joi, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

500.000 de euro pentru titlu

Conform sursei citate, acționarii de la Dinamo au pregătit jumătate de milion de euro pentru jucători în cazul în care Dinamo va reuși să câștige campionatul.

Mai mult, dacă „alb-roșii” vor reuși să ia campionatul și vor obține calificarea în faza principală a Ligii Campionilor, contractele tuturor fotbaliștilor vor fi mărite cu cel puțin de 10%.

