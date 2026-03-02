„Am și eu vreo trei mondiale”  Ilie Dumitrescu,  replică după declarația lui Florin Tănase: „Comentatorii ăștia care stau prin studiouri toată ziua...” +20 foto
Ilie Dumitrescu FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro)
Superliga

„Am și eu vreo trei mondiale” Ilie Dumitrescu, replică după declarația lui Florin Tănase: „Comentatorii ăștia care stau prin studiouri toată ziua...”

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 02.03.2026, ora 21:31
Actualizat: 02.03.2026, ora 21:31
  • Ilie Dumitrescu (57 de ani), fost mare fotbalist și actual analist TV, a reacționat după declarația lui Florin Tănase (31 de ani), de la finalul partidei UTA - FCSB, scor 2-4.

După meciul de la Arad, Tănase i-a atacat pe cei care au insinuat că FCSB apelează la jocuri de culise pentru a intra în play-off.

Ilie Dumitrescu, reacție după declarația lui Florin Tănase: „Mi-am adus aminte de vremuri urâte din fotbalul nostru”

După ce a auzit cele spuse de Florin Tănase, Ilie Dumitrescu a replicat:

„Sunt în studiouri oameni cu sute de goluri, cu trei Mondiale. Cred că am și vreo trei Mondiale, '90, '94 și '98. În general, cam așa sunt ăștia din studiouri.

La Radu Petrescu mi-am adus aminte de timpuri urâte din fotbalul nostru. Îmi aduc aminte de meciuri în care nu aveai voie să intri în careu.

Nu vreau să dau exemple. Să oprești acțiunea și să fluieri înainte... A fost și ghinionist Radu Petrescu”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Ce declarase Florin Tănase

Tănase, unul dintre liderii din vestiarul lui FCSB, a criticat analiștii din studiourile televiziunilor:

„I-aș ruga pe comentatorii ăștia care stau prin studiouri toată ziua să nu mai aibă răutate atât de mare.

Comentează ceea ce vezi, nu trebuie să minți. Nu m-a deranjat, mai rău mi-era milă de săracul Radu Petrescu. L-au suspendat atâtea etape, iar ceilalți nimic.

Așa e în România. Așa e când ești la cel mai mare club. Mulți dau în tine și trebuie să fii puternic. Trebuie să privim înainte, să pregătim sezonul următor, pentru a nu le mai da ocazia unor oameni fără caracter să vorbească”.

Apoi, „decarul” s-a arătat deranjat de insinuările referitoare la posibile jocuri de culise pe care echipa sa le-ar fi făcut pentru a ajunge în play-off.

„Au fost și multe greșeli de arbitraj. S-a tot vorbit că e campanie ca arbitrii să ne bage în play-off. L-au făcut pe săracul Radu Petrescu... Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei pentru că și-a reparat o greșeală.

N-avea de unde să știe că îi vine pe cap mingea ăluia de la FC Argeș și intră în poartă. Dar ceilalți din etapa următoare? Și la CFR, și la Pitești, de ce nu s-a comentat la fel?”, a declarat Florin Tănase, la finalul meciului.

FOTO. Momentul amintit de Tănase din Petrolul - FC Argeș 2-1

Galerie foto (20 imagini)

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport
+20 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

liga 1 Ilie Dumitrescu Florin Tanase fcsb
