Discurs furibund Ciprian Marica, după analiza lui Kyros Vassaras: „Ne băgați pumnul în gură fără menajamente!”

Ciprian Marica (40 de ani), acționar minoritar la Farul Constanța, a vorbit despre explicațiile oferite de Comisia Centrală a Arbitrilor cu privire la fazele controversate din Farul - CFR Cluj, scor 1-2.

Kyros Vassaras, președintele CCA, a comentat fazele de arbitraj din partida lui CFR și a publicat chiar și discuția purtată de arbitri, la momentul verificării fazelor în camera VAR.

Ciprian Marica, după explicațiile lui Vassaras: „O nesimțire”

Total nemulțumit de explicațiile primite, Ciprian Marica nu s-a mai abținut și i-a criticat dur pe Vassaras și pe conducătorii fotbalului românesc.

„Analiza asta a CCA, după ce s-a întâmplat la meciul cu CFR Cluj, mi se pare pur și simplu nesimțire. Sincer, sunt singurele cuvinte pe care pot să le spun și m-am săturat ca permanent să fim amenințați și să se bage pumnul în gură conducătorilor și oamenilor care bagă bani în fotbal.

Una-două ești chemat la comisii, n-ai voie să spui nimic, permanent trebuie să ne cenzurăm, să folosim mănuși în exprimare și să fim cât mai…

«Am crezut, am auzit, e părerea mea» și tot felul de tertipuri. Nu ai voie să îi deranjezi cu ceva. Mi se pare strigător la cer.

Și înainte de meciul cu CFR a fost cartonașul ăla roșu cu FC Argeș, sunt multe faze, nu suntem singurii care am fost dezavantajați și nu cred că există niciun dubiu.

Din păcate, nu suntem deloc solidari și uniți. E greu când ești singur și asta e o problemă. Dacă i se întâmplă altuia, nu ne interesează. Dacă ești singur, te mazilesc, pentru că au pârghiile necesare”, a declarat Ciprian Marica, conform fanatik.ro.

De ce nu existau greșelile astea în tur, atunci când nu contau? Și toate într-o singură direcție. Mă întreb și eu, că trebuie să ai o cenzură totală în exprimare, ca să nu cumva să te cheme la comisii să îți mai dea o amendă. Extraordinar! Ciprian Marica

Ciprian Marica: „Vom face o adresă la FRF și comisii”

Oficialul grupării de la malul Mării Negre a anunțat ce măsuri va lua Farul, după fazele de arbitraj din meciul cu CFR Cluj.

„Pe cine amendează ei? Pe noi, toți cei care cheltuim bani la fotbal. Păi, stai puțin, nu avem voie să ne exprimăm, nu putem să spunem nimic? Chiar ne băgați așa pumnul în gură, fără niciun pic de menajamente?!

Cât mai încercați să ne diminuați implicarea și importanța noastră în fotbal? Păi, suntem actorii principali! Nu mai putem nici să ne exprimăm liber?

Cei din federație încearcă mereu să te ducă în zona aia: «Uite ce au zis, amendați-i, faceți, dregeți!» Permanent încearcă să te provoace, să te ducă în zona asta: «Trebuie pedepsiți!». Vor să ne facă să nu mai spunem nimic, să nu mai vorbim, să nu mai spunem realitatea.

Să încerci să faci din negru alb e chiar nesimțire. Cum să încerci să faci așa ceva? Analiza aia făcută de CCA e o rușine la adresa oamenilor de fotbal, a celor care se pricep și bagă bani în fotbal. Repet, e nesimțire!” , a adăugat Ciprian Marica.

Noi vom lua atitudine și cerem asta și celorlalte cluburi. Așadar, vom face o adresă la FRF și către comisii. Nu se poate să fim numai noi chemați și să fim trași la răspundere. Noi pierdem bani! Fiecare loc pierdut în clasament înseamnă bani. Ni-i dă cineva înapoi la final, când pierdem? Cum îi socotim? Ciprian Marica

FOTO. Penalty-ul cerut de Farul în minutul 90+1

FOTO Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport