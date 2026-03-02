E fotbal sau rugby? VIDEO. Scene incredibile în America de Sud: s-au dus la colțul terenului, iar imaginile s-au viralizat

Quindio - Union Magdalena 1-2. Finalul meciului din liga secundă de fotbal a Columbiei a oferit un moment inedit, specific unui alt sport.

Oaspeții au trecut în avantaj în minutul 86 și, pentru a obține victoria, au făcut tot posibilul pentru a ține mingea departe de propriul careu.

Trageri incredibile de timp în liga secundă a Columbiei

Repriza secundă a partidei a fost prelungită cu 7 minute. Aproape de finalul celui de-al șaselea minut suplimentar, jucătorii celor de la Union Magdalena au dus balonul la colțul terenului și au încercat să îl țină acolo cât mai mult timp.

Juan Vasquez (Magdalena), care proteja mingea, a fost împins de Juan Chala (Quindio) și a căzut. Când a vut să se ridice, fundașul oaspeților s-a trezit cu atacantul gazdelor peste el. Jose Palacios a intervenit pentru a-și ajuta coechipierul, iar Santiago Roa Reyes nu a putut sta deoparte.

O grămadă de patru persoane s-a format în doar câteva secunde, iar arbitrul a venit în zonă și, ca un oficial din rugby, parcă aștepta să confirme marcarea unui eseu. Până la urmă, mingea a ieșit din teren, însă „centralul” a dictat fault: posesie pentru oaspeți.

Dar tragerile de timp au continuat! Jucătorii celor de la Union Magdalena au executat scurt, adversarii au ripostat și scenele s-au repetat.

De această dată, arbitrul a dat fault în atac și a fost nevoit să intervină pentru a evita o bătaie, în momentul în care oaspeții au vrut să blocheze repunerea balonului în joc.

