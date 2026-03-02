Ioan Varga, finanțatorul lui CFR Cluj, a anunțat primele pe care le vor avea „feroviarii” la meciurile din play-off.

După ce a câștigat cu Farul Constanța, scor 2-1, CFR Cluj și-a antamat prezența în TOP 6.

La finalul meciului de la Ovidiu, Mario Camora, „veteranul” grupării din Gruia, a declarat că așteaptă ca el și jucătorii să fie recompensați cu plata salariilor.

Ioan Varga anunță prime fabuloase la CFR Cluj: „Voi da câte 20.000 de euro”

Patronul de la CFR Cluj a anunțat cât vor încasa jucătorii la meciurile din TOP 6, dar și când se vor achita toate salariile jucătorilor.

„Eu am câștigat 5 campionate, Cupe, Supercupe. CFR Cluj este obișnuită să se lupte pentru locul 1. Noi, la CFR, am investit cei mai mulți bani în fotbal, nu vrăjeli, nu chestii umflate, care să dea bine la oameni.

Mi-aș dori ca jucătorii să trăiască din bonusuri, fiindcă voi da câte 20.000 de euro de victorie de echipă la fiecare meci din play-off.

Le promit băieților mei că nu le mai retrag, le las să curgă în continuare, erau doar la partidele cu mare miză. Dacă a mers bine așa, continuăm așa!

La CFR Cluj este viață bună și va fi și mai bună. Cu salariile vom veni la zi în cel mai scurt timp. Zilele viitoare se achită tot. Până la 31 ianuarie totul s-a achitat la zi, integral, a mai rămas de plătit luna februarie”, a declarat Ioan Varga, conform gsp.ro.

Le promit băieților mei că vin acasă, iar Superliga României va vedea ce înseamnă putere și fotbal, la CFR Cluj. Eu nu m-am plecat în fața nimănui și nici nu m-am lăudat aiurea. Tăcem, muncim și facem performanță Ioan Varga, finanțator CFR Cluj

În ultima etapă a sezonului regulat din Liga 1, CFR Cluj o va întâlni pe teren propriu pe Dinamo, partida fiind programată luni, de la ora 20:00.

