„El e marele câștig" Jucătorul remarcat de Nicolescu + Probleme cu Mazilu: „Când pui adversarii pe contraatac, colegii se uită urât, «Băi, ce faci?»"
Kopic e nemulțumit de atitudinea lui Mazilu. FOTO GOLAZO.ro
„El e marele câștig” Jucătorul remarcat de Nicolescu + Probleme cu Mazilu: „Când pui adversarii pe contraatac, colegii se uită urât, «Băi, ce faci?»”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 02.03.2026, ora 20:08
alt-text Actualizat: 02.03.2026, ora 20:08
  • Dinamovistul Ianis Tarbă, 19 ani, a debutat cu FC Argeș, 0-1, și poate deveni o soluție pentru Kopic în privința titularului U21.

Cu Alex Musi momentan ieșit din formă, Dinamo caută și alte variante pentru a respecta regula sub vârstă, măcar unele care să intre de pe bancă.

Ce soluții U21 a folosit Dinamo

Soluțiile au venit sezonul acesta de la Caragea, Mihai sau Mazilu, dar in acest an au mai apărut nume precum Duțu sau Tarbă.

Ultimul a jucat primul meci oficial în tricoul „câinilor” duminică seară ('66), pe Arena Națională, iar evoluția sa a fost una bună.

Pe de altă parte, atitudinea lui Adrian Mazilu ridică probleme la echipă.

Andrei Nicolescu: „Mazilu a făcut altceva decât se aștepta Kopic de la el”

„Eu cred mult în Mazilu, ne poate ajuta, dar depinde doar de el, să fie focusat, să-i demonstreze lui Kopic că poate să intre în teren.

Câștigul de ieri a fost Ianis Tarbă, e un jucător care pe spații mici, unu la unu în ultima treime, va face diferența. Are calitate foarte multă, e dezinvolt, mi-a plăcut cum a intrat, cu puțin noroc dădea gol la faza aia și vorbeam altfel azi de atacanții noștri și de play-off.

Mă bucur că a debutat și a câștigat încrederea lui Kopic, să intre într-un meci important.

Pe Mazilu l-a trimis în teren vorbind cu el anumite lucruri, el a distorsionat mesajul și a făcut altceva decât se aștepta Kopic de la el.

În acele meciuri, când un antrenor se gândește ca prima soluție de pe bancă să fii tu în meciurile foarte importante, cu Rapid, cu Craiova, înseamnă ca are mare încredere în tine și se așteaptă să faci ceva, altfel nu te arunca în focul ăla.

Discutând cu el, i s-a spus să joace simplu, să-și ia spațiile, dimensiunile, unde stă, proiecții, iar el a complicat jocul, a vrut să țină mingea, să dribleze doi-trei adversari, atunci îți pierzi încrederea.

Când pui adversarii pe contraatac, colegii se uită urât, «Băi, ce faci?». El trebuie să gestioneze mai bine, are calități extraordinare.

Sper că mental va înțelege. E o chestie de cum se simte el, din ce am discutat. El a fost surprins că a jucat cu Rapid și Craiova, ar fi vrut să joace într-un meci mai ușor, ca să i se pară lui ca îi e mai ușor.

E o chestie de mentalitate care trebuie reglată. El trebuie să joace cu Rapid, CFR, are calitatea necesară”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

dinamo liga 1 zeljko kopic andrei nicolescu adrian mazilu ianis tarba
