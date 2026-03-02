„Prostituție protejată de FRF!” Atac violent după ce a văzut explicațiile șefului CCA la Farul - CFR: „Ayatollahul Mureșan și servitorul Vassaras“

Kyros Vassaras a oferit azi un punct de vedere pentru cele două faze la care Farul a cerut penalty în meciul cu CFR. CCA susține că nu se impunea 11 metri la niciunul.

Adrian Porumboiu, care susținuse imediat după meci că Farul a fost dezavantajată, a luat foc și a făcut declarații extrem de dure la adresa lui Vassaras, FRF și a lui Iuliu Mureșan.

Meciul care a produs cele mai controversate faze de arbitraj în etapa a 29-a a fost cel dintre Farul și CFR 1-2.

Clujenii au câștigat și și-au antamat prezența în play-off, însă Farul a solicitat două penalty-uri neacordate, iar Gică Popescu a cerut public ca Vassaras să publice înregistrarea convorbirii dintre central și arbitrul VAR.

Șeful CCA a făcut astăzi acest lucru și și-a expus punctul de vedere în privința celor două faze. În ambele situații a susținut că nu se impunea 11 metri.

Analiza făcută de președintele CCA l-a determinat pe fostul arbitru Adrian Porumboiu, care susținuse, în seara zilei în care s-a jucat meciul, că ambele sunt penalty-uri, să reacționeze și să dorească să facă anumite declarații.

Unele care sunt violente la adresa mai multor persoane și instituții din fotbalul românesc. Vizați: Vassaras, CCA, Mureșan, șefii Federațiai Române de Fotbal.

„Vassaras, ești un bandit!”

„Fac o precizare la început, mi-e total indiferent cine câștigă titlul, n-am nici o treabă cu nici o echipă. Apoi, l-am lăudat în ultima perioadă pe Vassaras, crezând că e de bună-credință.

Acum, după ce i-am văzut explicațiile de la Farul - CFR, pot spune direct: Vassaras, ești doar un bandit!

Inițial, am refuzat să cred că acel video postat de CCA e real, am crezut că e făcut cu inteligența artificială, nu credeam ca un președinte de comisie să vină să spună că o lovitură cu capul în figura unui adversar nu e fault! Nu credeam! Dar iată că m-am înșelat”, a spus Porumboiu.

„Acest grec continuă pe linia foștilor șefi de CCA ajunși la pușcărie”

Fostul arbitru a continuat: „Ieșiseră înaintea lui Vassaras să dea tonul celebrul Mureșan, dar și Balaj, ambii să susțină că nu e penalty. Cei doi, care fac parte dintr-o gașcă, au dat semnalul, iar Vassaras a înțeles mesajul.

I s-a dat o directivă, prin intermediul lui Bodescu, de la FRF, iar grecul ăsta s-a comportat precum Cooperativa veche din arbitraj, care la comandă, decidea cine retrogradează, cine promovează și premia arbitrii cu ecuson FIFA dacă nenoroceau vreo echipă anume.

Nu e nicio diferență între atunci și acum. Iuliu Mureșan e ayatollahul arbitrilor din România. Lăsați, dracului, campionatul ăsta să se joace în mod corect! Băi Vassaras, ți-e foame rău de tot dacă ai ajuns să te pretezi la așa ceva!

De-acum mi-e foarte clar, acest grec se înscrie exact pe linia foștilor președinți rușinoși ai CCA, unii dintre ei ajungând chiar și la pușcărie”.

În urmă cu mai bine de 10 ani, în fruntea CCA au fost doi președinți, care au fost condamnați pentru corupție și au efectuat închisoare, faptele pentru care au fost judecați fiind realizate în timp ce erau în fruntea arbitrajului românesc. E vorba despre: Gheorghe Constantin „Vâlcea” și Vasile Avram.

„El e cel care acoperă laboratorul întunecat al lui Vassaras”

Porumboiu și-a îndreptate apoi tirul acuzațiilor și înspre Federația de Fotbal. „Nimic nu se schimbă. Burleanu o ține cu integritatea, dar totul e o apă și un pământ în acest fotbal putred.

E unul acolo, Bodescu, un fost vulcanizator, pe care Burleanu îl ține în brațe și care acoperă laboratorul întunecat în care Vassaras concepe toate aceste comunicate rușinoase, penibile.

Ați demascat marea corupție din fotbal, era la Păulești, asta era marea problemă, bravo! Asta, da, integritate!

Toate campioanele din România au fost fabricate, așa se întâmplă și acum. Mare prost am fost că am băgat bani în acest fotbal complet viciat. A ajuns unul ca Mureșan să dea lecții în arbitraj. Își permite, normal, dacă el e ayatollahul arbitrilor, dar de dat lecții ar putea să o facă doar la școala de nenorociri.

Vassaras a demonstrat prin ce a făcut astăzi că e doar un servitor. Tot ce se petrece în arbitrajul românesc astăzi nu e decât o prostituție generalizată, protejată de șefii FRR, deși crezul meu, când eram arbitru, despre această meserie, a fost mereu că trebuie să fie ceva curat, onest, de imparțialitate!”, a mai adăugat Porumboiu.

