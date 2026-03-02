Superproiectul abandonat FOTO: Stadionul de 1,7 miliarde de euro urma să fie unul dintre cele mai spectaculoase din lume! Ce s-a întâmplat  +9 foto
foto: stadiumdb.com
Superproiectul abandonat FOTO: Stadionul de 1,7 miliarde de euro urma să fie unul dintre cele mai spectaculoase din lume! Ce s-a întâmplat

Publicat: 02.03.2026, ora 11:46
Actualizat: 02.03.2026, ora 11:46
  • Un proiect grandios, de aproximativ 1,7 miliarde euro, pentru ceea ce trebuia să fie cea mai mare arenă din lume, cu peste 100.000 de locuri, a fost abandonat în 2022, după doar doi ani de la startul lucrărilor.
  • Lucrările au fost reluate în 2024, s-a renunțat la designul inițial, în formă de floare de lotus, iar capacitatea a fost redusă la 73.000 de locuri. Cât va costa acum arena

În 2020, compania imobiliară Evergrande Group a demarat construcția unui spectaculos stadion de fotbal, cu o capacitate de 100.000 de locuri. Guangzhou F.C., cel mai titrat club din istoria Superligii chineze, urma să joace acolo meciurile de pe teren propriu.

Dorința era ca arena să fie una dintre cele mai mari din lume, peste capacitatea unor stadioane istorice precum Camp Nou sau Wembley.

Superproiectul abandonat. Urma să fie una dintre cele mai spectaculoase arene din lume

Constructia a început în zona Panyu, Guangzhou, lângă gara Guangzhou South iar costul a fost estimat la aproximativ 1,7 miliarde euro. Stadionul ar fi trebuit să fie gata în 2022, conform cgtn.com.

Planurile au fost date peste cap de criza financiară care a lovit grupul Evergrande, care a acumulat datorii uriaşe. În 2021, guvernul chinez a preluat controlul asupra stadionului şi terenului aferent, astfel că acordul iniţial de dezvoltare a fost anulat, iar Evergrande a renunţat la contractul de teren în schimbul unei sume de aproximativ 673 de milioane de euro, potrivit rapoartelor financiare.

Galerie foto (9 imagini)

Lucrările la stadionul din Guangzhou, abandonate în 2022 (foto: Getty) Lucrările la stadionul din Guangzhou, abandonate în 2022 (foto: Getty) Lucrările la stadionul din Guangzhou, abandonate în 2022 (foto: Getty) Cum ar fi trebuit să arate arena din Guangzhou, cu peste 100.000 de locuri (foto: stadiumdb.com) Cum ar fi trebuit să arate arena din Guangzhou, cu peste 100.000 de locuri (foto: stadiumdb.com)
+9 Foto
labels.photo-gallery

Proiectul a fost, practic, abandonat în 2022, însă a fost reluat în 2024, după ce autorităţile municipale din Guangzhou au transferat controlul asupra amplasamentului către Guangzhou City Construction Investment Group, o entitate de stat.

Aceasta a contractat constructorul China Construction Fourth Engineering Division, parte a China State Construction Engineering, pentru a continua lucrările, însă cu planuri semnificativ modificate.

Buget micșorat și mai puține locuri

Astfel, stadionul a fost redesenat și s-a renunțat la designul original în formă de floare de lotus. A fost redenumit Guangzhou Football Park.

Capacitatea a fost redusă de la planul inițial de 100.000 de locuri la 73.000, iar bugetul alocat a fost și el micșorat, fiind de aproximativ 340 de milioane de euro, mult mai mic decât cel inițial, de aproximativ 1,7 miliarde de euro.

Finalizarea arenei e programată pentru acest an.

Clubul Guangzhou F.C. a intrat în declin, fiind chiar desfiinţat după sezonul 2024 ca urmare a problemelor financiare şi a interdicțiilor de finanțare.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

guangzhou china Camp Nou Guangzhou Evergrande
