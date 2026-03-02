„Azi mergea în cârje” Nicolescu despre problemele de sănătate ale dinamoviștilor: „N-a făcut RMN pentru că e prea inflamată zona” + Altul s-a operat

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre problemele de sănătate a doi jucători importanți

Andrei Mărginean și Mamoudou Karamoko vor lipsi cel puțin 3 săptămâni.

Nicolescu: „Karamoko mergea în cârje azi”

„Mărginean a făcut apendicită acută, s-a operat cu o oră înainte de meciul cu FC Argeș.

Va avea 10 zile repaus, apoi sperăm ca după pauza competițională să fie ok.

La Karamoko ruptura e rea, azi mergea în cârje. Mâine facem RMN, pentru că e prea inflamată zona, n-ar ieși concludent acum.

Sperăm că e doar o ruptură musculară, pentru că e undeva între mușchi și tendon, sperăm să nu fie cazul de ceva mai grav.

Variante de înlocuire ar fi Pop, Soro”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Intervenția a decurs foarte bine, iar starea mea este bună. Mulțumesc tuturor pentru mesajele și susținerea primite în aceste zile. Spiritul «câinilor» se simte și în astfel de momente. Lupt, mă recuperez și revin mai puternic. Hai Dinamo! Andrei Mărginean, mesaj după operație

