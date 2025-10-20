Dan Udrea Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Dan Udrea Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 20.10.2025, ora 12:14
alt-text Actualizat: 20.10.2025, ora 12:31
  • Dacă mizeriile de pe stadion nu se încadrează la „încalcă ceea ce e politically correct”, atunci se pot scurge în șuvoaie nebăgate în seamă.

Dinamo - Rapid (0-2) a avut parte de un fotbal bun și de o atmosferă incendiară. S-a stabilit și recordul pentru cea mai mare asistență în actualul sezon.

Anumite momente însă, de duminică seara, au fost reprobabile. Ca să folosim un eufemism.

Când un moment de reculegere nu e respectat în mod premeditat, indiferent pentru cine se ține, te întrebi totuși ce s-a întâmplat cu evoluția noastră ca oameni, dacă până și moartea vrem să o folosim ca batjocură.

Absolut jenant ceea ce s-a întâmplat atunci când pe stadion trebuia să fie liniște în memoria lui Domide, a victimelor în urma exploziei din Rahova și a lui Hîldan.

Nu știm să tăcem, iar când vorbim, e și mai rău.

Conținutul unor bannere a fost atât de obscen, încât te gândești dacă există cu adevărat interes din partea organizatorilor și a Jandarmeriei înainte de meci de a controla și filtra așa ceva.

Dacă se merge doar pe ideea „să lăsăm să o comită, ca să avem motiv de a sancționa și de a încasa”, atunci da, e de înțeles. Să fie afișate mesaje pe bandă rulantă cu un conținut atât de degradant și nimeni să nu intervină, așa ceva e revoltător.

Salut mesajul rostit de Emil Grădinescu la microfonul Prima Sport, în timpul derby-ului, și anume că un banner care conține mesaj vulgar sau o scandare obscenă e la fel de gravă și trebuie penalizată la fel ca manifestările rasiste și xenofobe.

Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie? Scuze pentru rimă.

Dacă nu se încalcă ceea ce în ziua de azi e politically correct, atunci stadionul poate deveni locul în care vii să vezi fotbal și pleci plin de zoaiele produse de la atâtea înjurături și de la organul genital masculin nelipsit din mesajele afișate? Așa s-a construit lumea din prezent?

Șumudică și cei de la Rapid solicitau în primăvară oprirea unui derby fiindcă din tribune se striga „am avut și vom avea mereu boală pe țigani”. Justificată cerința.

Aseară, mesaje precum „sunteți cei mai în măsură să ne luați p..a în gură” și „să-i sugeți p..a” au tronat fără ca cineva să mai ceară ca un meci să fie oprit.

Până când politically correct se va updata și va propune același timp de sancțiune și pentru înjurături, obscenități și vulgarități ca pentru rasism, xenofobie și sexism, stadionul va continua să rămână ultimul loc care refuză să se civilizeze de bună voie.

dinamo bucuresti liga 1 rapid rasism xenofobie obscenitati
