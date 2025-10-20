Dinamo - Rapid a bătut recordul Câți fani au fost prezenți pe stadion la Dinamo - Rapid 0-2. Cum arată clasamentul de asistenţă

Dinamo - Rapid 0-2. Recordul de asistență din acest sezon a fost doborât, duminică seara, pe Arena Națională.

Numărul suporterilor a depășit cu câteva mii bune asistența de la meciul care stabilise recordul în urmă cu câteva etape.

Rapid a obținut o victorie importantă în derby-ul cu Dinamo și a ajuns din nou la egalitate cu liderul Botoșani, la 28 de puncte.

Dinamo - Rapid 0-2 . Record de asistență pe Arena Națională

Suporterii s-au adunat în număr mare pentru derby, iar atmosfera a fost una incredibilă duminică seara pe Arena Națională.

Numărul total al fanilor prezenți în tribună s-a ridicat la 34.700, cu aproape 8.000 mai mulți decât la partida dintre Rapid și FCSB, scor 2-2, în luna august.

Cu 7.000 de suporteri giuleșteni prezenți pe stadion, Rapid s-a impus cu 2-0 în derby, după autogolul lui Gnahore și reușita lui Cristi Manea din repriza secundă.

Dinamo a ajuns astfel la a doua înfrângere din actuala stagiune, după cea de la Galați, 1-2.

Topul asistențelor din acest sezon de Liga 1

Dinamo - Rapid, aproximativ 34.700 de spectatori, 19.10.2025

Rapid - FCSB 2-2, 26.871 spectatori, 17.08.2025

Dinamo - FCSB 4-3, 23.215 spectatori, 02.08.2025

U Craiova - Dinamo 2-2, 22.440 spectatori, 26.09.2025

U Craiova - Farul 2-0, 16.765 spectatori, 14.09.2025

U Craiova - Petrolul 2-0, 16.263 spectatori, 24.08.2025

VIDEO. Autogolul lui Gnahore a deblocat tabela în Dinamo - Rapid 0-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport