Dinamo - Rapid a bătut recordul  Câți fani au fost prezenți pe stadion la Dinamo - Rapid 0-2. Cum arată clasamentul de asistenţă
Suporteri Dinamo foto: GOLAZO.ro
Dinamo - Rapid a bătut recordul Câți fani au fost prezenți pe stadion la Dinamo - Rapid 0-2. Cum arată clasamentul de asistenţă

alt-text Publicat: 20.10.2025, ora 10:29
alt-text Actualizat: 20.10.2025, ora 10:29
  • Dinamo - Rapid 0-2. Recordul de asistență din acest sezon a fost doborât, duminică seara, pe Arena Națională.
  • Numărul suporterilor a depășit cu câteva mii bune asistența de la meciul care stabilise recordul în urmă cu câteva etape.

Rapid a obținut o victorie importantă în derby-ul cu Dinamo și a ajuns din nou la egalitate cu liderul Botoșani, la 28 de puncte.

Dinamo - Rapid 0-2. Record de asistență pe Arena Națională

Suporterii s-au adunat în număr mare pentru derby, iar atmosfera a fost una incredibilă duminică seara pe Arena Națională.

Numărul total al fanilor prezenți în tribună s-a ridicat la 34.700, cu aproape 8.000 mai mulți decât la partida dintre Rapid și FCSB, scor 2-2, în luna august.

Cu 7.000 de suporteri giuleșteni prezenți pe stadion, Rapid s-a impus cu 2-0 în derby, după autogolul lui Gnahore și reușita lui Cristi Manea din repriza secundă.

Dinamo a ajuns astfel la a doua înfrângere din actuala stagiune, după cea de la Galați, 1-2.

Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO
Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO

Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO
Topul asistențelor din acest sezon de Liga 1

  • Dinamo - Rapid, aproximativ 34.700 de spectatori, 19.10.2025
  • Rapid - FCSB 2-2, 26.871 spectatori, 17.08.2025
  • Dinamo - FCSB 4-3, 23.215 spectatori, 02.08.2025
  • U Craiova - Dinamo 2-2, 22.440 spectatori, 26.09.2025
  • U Craiova - Farul 2-0, 16.765 spectatori, 14.09.2025
  • U Craiova - Petrolul 2-0, 16.263 spectatori, 24.08.2025

VIDEO. Autogolul lui Gnahore a deblocat tabela în Dinamo - Rapid 0-2

