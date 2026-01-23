Dinamo, cu gândul la titlu Primire senzațională la Sibiu: ce bannere au afișat fanii la hotelul echipei + reacția clubului +8 foto
Superliga

Publicat: 23.01.2026, ora 12:19
Actualizat: 23.01.2026, ora 16:57
  • Dinamo va juca diseară, în deplasare, cu Hermannstadt, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

"Câinii" au avut parte de o primire senzațională la Sibiu, așa cum se întâmplă de obicei cand echipa ajunge în Ardeal.

Dinamo, primire de senzație la Sibiu

Aseară, la hotelul unde e cazată echipa, câteva sute de fani dinamoviști au venit special pentru a-i încuraja.

Cel mai aplaudat a fost căpitanul Cătălin Cîrjan, al cărui nume a fost scandat în repetate rânduri de fani: "Cîrjan, unul dintre noi!".

Suporterii au venit și cu bannere legate de cucerirea titlului: "Împreună spre #19" și "Un număr 19 ar încununa încrederea noastră și munca voastră".

Mesajul clubului: "Greu de descris"

"O seară în alb și roșu la Sibiu! 🔴⚪

Peste 200 de suporteri dinamoviști au fost aseară alături de echipă și au creat o atmosferă greu de descris în cuvinte.

Încurajările lor s-au auzit din inima țării până în fiecare colț al României, cu o singură dorință în suflet: „Să strigăm iar campionii!”.

Ne vedem diseară în tribunele Stadionului Municipal din Sibiu!🔥", a scris clubul pe contul oficial.

  • Dinamo e pe locul trei în Liga 1, la două puncte de liderul Universitatea Craiova

Hermannstadt - Dinamo. „Câinii” vor fi susținuți de 5.000 de suporteri

Într-un comunicat pe rețelele de socializare, Peluza „Cătălin Hîldan” a anunțat că Dinamo va fi susținută de 5.000 de suporteri la partida cu Hermannstadt.

Aceștia au atașat și două videoclipuri la postare. Unul cu fanii alb-roșiilor de la ultima deplasare la Sibiu (2-0 pentru Dinamo), dar și cu lacrimile lui Florentin Petre, cel care le-a dat indicații elevilor lui Kopic, după ce croatul fusese eliminat la acea partidă, și care a fost extrem de impresionat de cântecele peluzei.

„Pentru prima oară în istoria deplasărilor din prima ligă, echipa oaspete va avea 5.000 de suporteri.

Asta arată de ce suporterul dinamovist este altfel și, de asemenea, că stadionul din Sibiu este a doua casă a lui Dinamo.

Sibiul așteaptă marea de dinamoviști ce vor veni vineri să își susțină favoriții.CU TOȚII LA SIBIU!” se arată în comunicatul Peluzei „Cătălin Hîldan” de pe Facebook.

