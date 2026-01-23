A descifrat mesajul lui Charalambous Panduru: „Cam asta spune el, de fapt” + Îi atrage atenția: „Dai vina pe același care se băga și când câștigai” +10 foto
Europa League

A descifrat mesajul lui Charalambous Panduru: „Cam asta spune el, de fapt” + Îi atrage atenția: „Dai vina pe același care se băga și când câștigai”

alt-text Publicat: 23.01.2026, ora 11:46
alt-text Actualizat: 23.01.2026, ora 11:46
  • Dinamo Zagreb - FCSB 4-1 Basarab Panduru (55 de ani) a analizat discursurile lui Elias Charalambous și Mihai Stoica, după eșecul categoric al roș-albaștrilor în fața croaților.
  • Fostul internațional e de părere că cei doi s-au resemnat în fața încăpățânării patronului Gigi Becali de a decide cine și când trebuie să joace.

Basarab Panduru spune că jucătorii lui Charalambous au avut puține momente în care au fost cu adevărat prezenți în joc.

Panduru: „Ai jucat și tu ceva când te-au lăsat ăia”

„Tu crezi că Charalambous nu le-a spus nimic după meciul cu FC Argeș? Crezi că le-a zis: «E foarte bine, ce bine am jucat»? Cred că și atunci a fost supărat, nu s-a întâmplat absolut nimic dacă a fost supărat după acel meci.

S-a întâmplat ceva astăzi? Ai alt adversar, nu poți să spui că ai avut în față un adversar oarecare. Totuși, e o echipă care e bună, nu e oricine. Dar fără jucători cunoscuți.

Mi se pare că e același lucru ca la meciul cu FC Argeș: când te-au lăsat aia, ai jucat și tu ceva; când s-au supărat au dat două goluri, te-au lăsat puțin să joci, a venit foarte bine golul ăla al lui Bîrligea în minutul 43, 44.

Te duci la vestiar, schimbi ceva și încerci să rezolvi ceva. S-au supărat ăia, iar ți-au dat două goluri, mai puteau să-ți dea vreo două și cam ăsta a fost meciul”, a spus fostul internațional la Prima Sport.

Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures
Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures

Panduru a descifrat discursul lui Charalambous de după Dinamo Zagreb - FCSB

Panduru a insistat, apoi, pe declarațiile lui Elias Charalambous de după meci, dar și pe cele ale lui Mihai Stoica:

„Discursul lui Charalambous a fost, bănuiesc, același ca după meciul cu FC Argeș: «Bă, nu putem să jucăm așa, trebuie să facem altceva». Uite că nu s-a întâmplat nimic.

A părut că nu ai niciun joc, nu că nu știi atac organizat.
Tu ai fost «observator» tot timpul. Și după, la 2-1, când s-au supărat, tot «observator» ai fost. Te-ai uitat la ei cum joacă și cum scapă de la centrul terenului.

Mai degrabă, asta mi se pare că-l deranjează pe Charalambous, dar spune cu alte cuvinte: că nu-s jucători, că n-au foame. Într-un fel, el zice: «Bă, i-ați băgat pe unii, dar noi (n.r. - Charalambous și Mihai Stoica) vă tot zicem că n-avem ce să facem cu ei, dar tot îi băgați». S-ar putea înțelege asta: «Băi, am jucat cu unii care nu au ce să caute».

El nu se referă nici la Bîrligea, nici la Cisotti, nici la Olaru, nici la Miculescu, chiar dacă n-a jucat nimic în prima repriză, nici la Lixandru.

Probabil se referă la ăia care au intrat în repriza a doua. Dar mie mi se pare că era normal să joace așa fotbaliști care n-au jucat de-a lungul anului, care nu sunt pregătiți pentru meci.

Dacă dăm înapoi, intră Gigi și zice: «Să nu-mi mai spună mie că ăla nu-i bun, că ăla nu-i bun». Ei (n.r. - Charalambous și Mihai Stoica) deja îl anunțaseră. Dar Gigi a venit și a zis: «De acum nu mai ascult eu de ei, că știu». El face ce crede, ei (n.r. Charalambous și Mihai Stoica), supărați că l-au anunțat și i-au spus că ăla poate, ăla nu poate, ăla n-are ce să caute, au răbufnit amândoi, dar…”

(...) „Asta zice Charalambous: «Bă, nu mai e problema mea dacă-i băgați pe ăștia când eu vă spun să nu-i băgați. Nu-mi mai asum nimic, nu e înfrângerea mea asta de azi. Eu am spus să nu joace ăla, ăla că nu poate, nu ne ajută cu nimic. Mai mult ne încurcă». Cam asta spune el, de fapt. Dar nu poate s-o spună…”.

Întrebat dacă crede că Elias Charalambous se gândește să plece de la FCSB, Panduru a spus:

Știi cum e și cu plecatul? Anul trecut, aceleași lucruri se întâmplau, îți convenea, câștigai, n-au mai vrut să pleci.

Anul ăsta se întâmplă aceleași lucruri și dai vina pe altcineva. Pe același care se băga și atunci când îți convenea. Sau poate nu ți-a convenit nici atunci, nu știu, dar câștigai”.

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon718
2. Aston Villa718
3. Freiburg717
4. Midtjylland716
5. Braga716
6. AS Roma715
7. Ferencvaros715
8. Betis714
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. FC Porto714
10. Genk7*13*
11. Steaua Roșie713
12. PAOK712
13. Stuttgart712
14. Celta Vigo712
15. Bologna712
16. Nottingham711
17. Plzen711
18. Fenerbahce711
19. Panathinaikos711
20. Dinamo Zagreb710
21. Lille79
22. Brann79
23. Young Boys79
24. Celtic78
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Ludogorets77
26. Feyenoord76
27. FC Basel76
28. Salzburg76
29. FCSB76
30. Go Ahead Eagles74
31. Sturm Graz74
32. Rangers74
33. Nice73
34. Utrecht7*1*
35. Malmo FF71
36. Maccabi Tel Aviv71

