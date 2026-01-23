„Suntem echipa mai bună!” Antrenorul lui Dinamo Zagreb, nemilos după victoria cu FCSB: „S-a pus problema doar de câte goluri marcăm”

DINAMO ZAGREB - FCSB 4-1. Mario Kovacevic (50 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre succesul categoric obținut în fața campioanei României.

Echipa croată a început meciul din Europa League ca din tun. A marcat de două ori până în minutul 11 și a accelerat din nou după golul pe care Bîrligea l-a înscris înainte de pauză.

DINAMO ZAGREB - FCSB 4-1 . Mario Kovacevic: „ M-am supărat puțin pe jucători la pauză”

În urma acestei victorii, Dinamo Zagreb a acumulat 10 puncte și ocupă locul 20 în clasamentul fazei principale din Europa League. În ultima etapă va juca pe terenul lui Midtjylland (locul 4, 16 puncte).

„Jucătorii mei au meritat această victorie. Am știut că suntem echipa mai bună. Am început foarte bine meciul, apoi poate ne-am relaxat puțin spre finalul primei reprize. Acolo m-am supărat puțin pe jucători la pauză.

Repriza a doua a fost exact pe gustul nostru. A fost doar o chestiune de câte goluri vom marca. S-a pus doar problema de câte dăm! Ne bucură atât victoria, cât și jocul prestat.

Toți cei care au intrat au reacționat foarte bine. Cele cinci schimbări sunt foarte importante. Îi motivez pe toți să își folosească șansele. Nici nu am vrut să-l schimb pe Beljo, pentru că a fost foarte bun”, a declarat Kovacevic, potrivit digisport.ro.

FCSB se află pe locul 29 în Europa League, cu 6 puncte acumulate după 7 meciuri.

Echipa încă are șanse matematice să urce până pe locul 24, care duce în play-off, însă trebuie neapărat să câștige ultimul meci, împotriva lui Fenerbahce. Și să fie ajutată de rezultatele din celelalte partide programate pe 29 ianuarie.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia).

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7 13 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7 1 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport