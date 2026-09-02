Opt suporteri dinamoviști au fost trimiși în judecată pentru distrugere și tulburarea ordinii publice după incidentele din peluză, la derby-ul Steaua - Dinamo, disputat în 2023, pe arena din Ghencea.

Unul dintre cei 8 era polițist! Toate detaliile, mai jos în articol

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Un polițist și alți șapte ultrași dinamoviști au fost trimiși în judecată pentru incidentele produse în peluza stadionului din Ghencea, după derby-ul Steaua - Dinamo disputat pe 18 aprilie 2023, în play-off-ul Ligii 2.

Opt ultrași dinamoviști, trimiși în judecată pentru incendiile provocate la derby-ul cu Steaua din 2023

Cei opt sunt acuzați de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit procurorilor, 13 scaune ale stadionului Steaua au fost distruse de flăcări.

Potrivit rechizitoriului, după fluierul final, în peluza în care se aflau suporterii lui Dinamo au fost aprinse mai multe focare, iar bannere și scaune au fost aruncate în foc.

Judecătoria Sectorului 6 București a verificat dosarul în camera preliminară, iar prin încheierea din 31 august 2026 a constatat legalitatea rechizitoriului, a probelor și a actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecății.

În dosar, Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” are calitatea de parte vătămată.

Polițist judiciar, identificat în timpul anchetei

În timpul investigațiilor, anchetatorii au constatat că unul dintre cei opt ultrași era organ de cercetare al poliției judiciare.

Din acest motiv, urmărirea penală în ceea ce îl privea trebuia efectuată de procuror, în condițiile prevăzute de lege, iar cauza a fost disjunsă și a fost format un nou dosar.

Inițial, cercetările au fost efectuate de Serviciul Grupuri Infracționale Violente din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Ancheta a fost extinsă

Dosarul a început cu acuzații privind distrugerea și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ulterior, ancheta a fost extinsă, procurorii ajungând să cerceteze inițial 17 infracțiuni de distrugere și 19 de tulburare a ordinii și liniștii publice.

În final, rechizitoriul a dus la trimiterea în judecată a opt persoane.

Ce probe au folosit anchetatorii

Judecătorul de cameră preliminară a constatat că probele au fost administrate cu respectarea dispozițiilor legale și că actele de urmărire penală au fost efectuate legal.

Anchetatorii au folosit, printre altele, înregistrări video, verificări în sistemul de recunoaștere facială NeoFace Watch, cercetarea la fața locului, planșe fotografice, verificări ale postărilor din mediul online și declarații ale suspecților și inculpaților.

În final, opt persoane au fost trimise în judecată pentru infracțiuni de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Au fost bătăi între suporteri înaintea meciului

Incidentele din stadion au venit după ce, în aceeași zi, avuseseră loc confruntări între suporterii celor două echipe în zona arenei.

Cu câteva ore înainte de meci, un grup de 10-15 suporteri ai Stelei intrase în conflict cu aproximativ 40 de dinamoviști veniți la stadion pentru pregătirea coregrafiei.

Jandarmii au intervenit, iar mai multe persoane au fost identificate și conduse la secțiile de poliție.

Meciul Steaua - Dinamo disputat pe 18 aprilie 2023, în etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 2, s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-0.

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