„Musi, vino-ncoa'…” Cum a reacționat jucătorul venit de la FCSB când a fost chemat de fanii dinamoviști

Dinamo se antrenează zilele acestea într-un cantonament intern, la Curtea de Argeș

Sâmbătă, de la 10:30, „câinii” joacă un amical cu CS Afumați (L2), al doilea al acestei perioade de pregătire, după cel cu Petrolul, 0-3.

Dinamoviștii au avut o întâlnire cu fanii din zonă, la baza sportivă International Lazăr, din Valea Uleiului (județul Argeș).

După antrenament, Zeljko Kopic și jucătorii săi au făcut poze și au dat autografe suporterilor care au venit la teren. Numeroși fani veniseră și la hotelul unde sunt cazați „câinii”.

Suporterii au venit cu steaguri, tricouri și au scandat cântece ale galeriei.

VIDEO Musi, în atenția fanilor lui Dinamo

Noul transfer Alexandru Musi a avut parte de un tratament special, fiind chemat să-i salute pe fani cu o scandare care de obicei se încheie cu injurii la adresa rivalei Steaua, dar de data aceasta suporterii au folosit varianta fără bipuri: „Musi, vino-ncoa', salută galeria”.

Fotbalistul venit de la FCSB s-a conformat cu zâmbetul pe buze, amuzat de reinterpretarea scandării, a făcut semne cu mâna, apoi a arătat spre inimă:

După cantonamentul de la Curtea de Argeș, Dinamo va pleca spre Polonia, 22 iunie - 2 iulie, unde va juca 2 amicale: pe 28 iunie vs. Motor Lublin (Polonia) și pe 2 iulie vs. Omonia Nicosia (Cipru). Pe 5 iulie va mai avea loc un meci de pregătire în țară, vs. CS Tunari.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport