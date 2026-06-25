Transfer oficial Dinamo și-a prezentat noul fundaș central: pe cât a semnat

Dinamo a anunțat că l-a transferat pe fundașul central spaniol Martin Pascual, 26 de ani

Acesta vine să întărească defensiva, după plecarea lui Kennedy Boateng

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„Câinii” au acum trei variante pentru postul de fundaș central: Stoinov, Duțu și Pascual.

Martin Pascual a fost prezentat la Dinamo

„Bine ai venit, Martín Pascual!

Fundașul central spaniol în vârstă de 26 de ani sosește din postura de jucător liber de contract!

Crescut la academia celor de la Rayo Vallecano, Martín a trecut pe la toate grupele de juniori și până la nivelul primei echipe.

De-a lungul carierei sale, a evoluat pentru echipele secunde ale celor de la Villarreal și Atlético Madrid.

La nivelul ligii secunde spaniole, Martín a evoluat pentru UD Ibiza și CD Mirandés, timp în care a adunat 72 de meciuri și a oferit două pase decisive.

Înțelegerea dintre club și Martín Pascual se întinde pe o perioadă de două sezoane, până la 30.06.2028, cu opțiune de prelungire din partea clubului pe încă un sezon!

Bine ai venit, Martín! Îți dorim mult succes în tricoul lui Dinamo și cât mai multe realizări!”, a anunțat clubul pe Facebook.

FOTO Imagini de la primul amical al lui Dinamo în cantonamentul din Polonia, 2-1 cu Gornik Lecnza

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