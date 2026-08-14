Derby-ul e-n Ardeal, dar unde se joacă Dinamo - U Cluj? Roș-albii au făcut anunțul oficial despre meciul cu vicecampioana

Dinamo - FCSB din etapa #8 se va disputa pe Cluj Arena

Până atunci, dinamoviștii mai au de disputat 3 partide

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Prima e mâine, în Giulești, a doua e sâmbăta viitoare cu U Cluj, iar a treia în deplasare la Arad, împotriva Corvinului.

Dinamo - U Cluj se va juca pe „Arcul de Triumf”

Roș-albii au făcut anunțul despre unde se va disputa partida de acasă cu Universitatea Cluj, din etapa #6.

Aceasta va avea loc pe 22 august, de la 21:30, pe stadionul Arcul de Triumf din București.

„Câinii” au anunțat pe rețelele sociale că au pus în vânzare biletele pentru acest duel:

„Ne întoarcem pe stadionul „Arcul de Triumf” pentru un nou duel acasă în Superliga României.

Adversarul nostru de sâmbătă este Universitatea Cluj, iar acest duel va fi unul al frăției în tribune.

O prietenie de mai bine de două decenii îi leagă pe suporterii noștri de cei ai Universității, iar atmosfera va fi fără doar și poate una specială la acest meci.

Tribunele cochetului stadion din nordul capitalei vor fi din nou neîncăpătoare pentru suporterii dinamoviști.

Acest nou capitol din istoria clubului nostru va fi scris alături de voi, întreaga suflare dinamovistă.

Ne vedem în tribunele Arcului de Triumf, câinilor!

Prețul biletelor:

T0 cat. 1 = 160 lei

T0 cat.2 = 120 lei

T2 = 80 lei

T2 elevi/studenti/pensionari = 56 lei (sector J1)

T2 Family = 50 lei (sector J)

Peluza Nord PCH = 40 lei

Peluza Oaspete = 40 lei”.

FOTO Dinamo - FC Voluntari 4-0 , în cel mai recent meci de „acasă”

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